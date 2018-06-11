《金石為開－黃威》金價反彈艱難，市場聚焦風險一周

《金石為開》５月非農對美元的刺激效果減弱，逐漸被貿易爭端的負面影響蓋過。加上在歐

洲政局平復後，市場焦點回到歐央行貨幣政策上來，官員偏鷹派的表態令歐系貨幣近期表現強勢

，持續壓低美元指數。然而金價並沒有因此收益太多，避險情緒的消退依然令市場對黃金提不起

興趣。金價持續於１３００美元附近徘徊，全周僅累計上漲約０﹒３％。



美國的多線貿易戰正有愈演愈烈之勢，在其宣布對主要交易夥伴加拿大、墨西哥和歐盟徵收

鋼鋁關稅後，三方都開始推出報復性關稅措施。儘管市場就預料到會由此結果，但貿易戰的不斷

發酵，還是難免令投資者對美國的處境感到擔憂。美元多頭趁勢獲利離場，導致美匯指數迅速脫

離高位。



另一方面，歐元自身因素的改善也吸引了不少低位買盤。早前公布的歐央行４月會議紀要顯

示，決策者看淡今年經濟可能放緩的憂慮，指稱經濟增長依舊強勁，且高於歐元區潛力；因通脹

壓力將持續加大，歐央行仍可能將在年底前結束資產購買。不過受到政治局勢不確定性的影響，

市場前兩周一直在拋售歐元。在意大利及西班牙政局初步穩定後，空頭回補及多頭的逐漸回歸於

上周持續推升歐元兌美元匯率。



然而黃金走勢依舊沉悶，未能獲得明顯的回升動力，因避險情緒的消退削弱了其吸引力。金

價大致仍在１２９０至１３００美元之間窄幅上落，連續上攻失利在日線圖上呈現出三根較長的

上影線，反映空頭依然對多頭形成壓制。目前保利加通道中軌已經下移至１２９６美元，通道寬

度進一步收窄。金價短線可能繼續盤整，但需警惕風險事件帶來的異動。若正式失守

０﹒６１８倍回檔位１２８６美元，將凸顯中期弱勢。



本周市場主要聚焦三項風險事件。特朗普和金正恩即將於周二（１２日）在新加坡會面，兩

者的對話牽動風險情緒；美聯儲將於周四（１４日）凌晨公布利率決議，由於加息懸念不大，重

點留意政策聲明的暗示；而美國會否於周五（１５日）按計劃公布關稅清單，則會直接影響市場

對中美貿易戰的看法。數據方面關注德國６月ＺＥＷ經濟景氣及現況指數、美國５月通脹及零售

銷售。《六福金融分析師 黃威》

