《陶冬天下－陶冬》央行政策現變局，阿國危機歸舊途

《陶冬天下》上周沒有重大的數據意外，歐洲政局危機溫和收場，特朗普對金正恩比美國的

傳統盟友更熱情；西線無戰事，市場將注意力集中在接下來的美國與歐洲貨幣政策上，債市主導

了風險市場的情緒。美國聯儲高官進入了靜默期，不過市場對６月加息沒有多少懸念，利率期貨

市場顯示９１％的概率公開市場委員會加息２５點，美國十年期國債利率收報２﹒９４％。在歐

洲方面，意大利與西班牙的憲制危機消除，意債稍見紓緩，但是沽壓尚在，同時市場估計歐洲央

行不久會開始停止購債計劃，德國十年期國債一度衝上０﹒５％。阿根廷得到ＩＭＦ施援，但是

５００億美元的額度並未能阻止比索的進一步下滑，新興市場貨幣危機再次蔓延，巴西央行被逼

加息來制止雷拉爾下瀉，土耳其、南非等貨幣繼續蒙受拋售。相對於債市，股市氣氛比較正面，

美股多日上揚，Ｓ＆Ｐ５００連續三周走高，那是１月以來首次，ＮＡＳＤＡＱ甚至在周三創下

新高。歐洲和亞洲股市受到貿易戰困擾，略顯薄弱。委內瑞拉局勢和沙特表態令石油價格大幅波

動，黃金衝擊１３００關口未果。



本周將迎來大西洋兩岸在貨幣政策上的同步調整。美國聯儲公開市場委員會應該會上調聯儲

基金利率２５點；同時在前瞻指引上略微顯得溫和，因為利率逐漸接近理論上的中性區域。筆者

對美國利率走勢的看法未變，在未來十八個月，美國是唯一一個大國會上調政策利率的，預計今

後一年中聯儲每季度上調利率２５點。歐洲即將迎來貨幣政策的拐點，懸念是６月還是７月作出

宣布。從最近ＥＣＢ高官的言論看，貨幣當局對歐洲增長下滑和意大利局勢不甚擔心，筆者相信

ＥＣＢ會在本周宣布年底終止購債計劃，其中９月至１２月有一個減少購債的緩衝階段。相對於

美國的加息舉措，市場對歐洲退出ＱＥ還需要時間消化，德拉吉在記者會上的言辭可能對歐元匯

率有影響。日本銀行下周的例會，預計不會有大的動作。未來數周，全球匯率市場可能處在敏感

時期。



阿根廷上周得到ＩＭＦ ５００億美元的信用授權，規模之大、審批速度之快均超乎分析員

的預期，該國債市穩定住了，匯率則繼續下挫，阿根廷披索對美元匯率４月以來已經下跌超過四

分之一了。ＩＭＦ救援對阿根廷到底是好事還是壞事？短期是好事，但是天下沒有免費的午餐，

ＩＭＦ對新興市場的救援計劃，幾乎一概含有「毒藥」。ＩＭＦ要求阿根廷進一步、更快地縮減

財政赤字，推進一系列結構性改革，央行必須獨立決策並停止干預匯市。這種政策收縮勢必帶來

經濟狀況的大幅惡化，而經濟分母的縮減令債務比率進一步升高，匯率崩潰令企業現金流雪上加

霜。這個處方過去曾經在墨西哥、韓國、印尼、巴西、希臘試過，每一次對於本國民生都帶來災

難性後果。筆者曾參與９０年代阿根廷聯繫匯率的設計，對其政壇和國民性略知一二，相信明年

大選在即的阿根廷政客很難按照ＩＭＦ要求大幅收緊褲腰帶。在筆者眼中，ＩＭＦ那５００億不

會終結阿根廷危機，只是將其帶入新的歷史一章。這個評估對認識目前新興市場困境是重要的。



本周市場焦點：１）聯儲會議，２）歐洲央行會議，３）特金會。前兩者可測，當然也可能

有意外。至於兩個瘋子的對話，就事先無法預判了。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

