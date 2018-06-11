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11/06/2018 12:11

【智慧城市】騰訊：令零售業更蓬勃，解決社會問題如尋找失蹤兒童

　　《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊國際業務部總經理譚樂文出席「香港智慧城市峰會」時指
出，智能科技可能使零售行業發展更蓬勃，亦可解決社會問題例如尋找失蹤兒童。
　　他提出，科技發展可提升生活質素、令使用成本下降同時有效地連繫民眾。當中對零售業挑
戰很大。由於租金上升、網購發展速度快，令不少零售業出現衰落。利用新科技可提供不同渠道
接觸客人，數據分析亦可讓商戶了解顧客需要。
　　他提出了時裝品牌ＹＳＬ早前的推廣活動為例，為了控制人流初次推出在互聯網上載照片登
記，而當中有七成香港顧客願意嘗試。他表示，現時消費模式轉變，不少顧客願意嶄新的顧客體
驗。
　　對於智能支付發展，譚樂文認為，除了是交易現金流，亦是資訊流。「以往支付貨幣交易完
結，顧客與商戶的關係就此完結。若果以電子貨幣交易，商戶可掌握顧客的資料，長遠成為良好
溝通渠道。」
　　現時不少保險業也嘗試利用微信支付作報銷，由此減省大量時間及人力資源。而內地的Ｊａ
ｃｋ＆Ｊｏｎｅｓ亦初嘗試用人臉識別智能技術，提供更貼合顧客需要的服務。他亦提出了智能
交通及智能生活，利用科技能夠有效管理交通流量，令生活更完善。
　　對於內地市場有失蹤兒童，譚樂文表示，利用人像識別功能的ＱＱ　Ａｌｅｒｔ，能夠將兒
童的照片用科技預測他不同年紀的外貌，至今已協助尋找超過２００名失蹤兒童。（ｋｔ）

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