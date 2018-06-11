【智慧城市】車品覺：政府要智能化，應建設部門與部門間數據通道

《經濟通通訊社１１日專訊》紅杉中國基金專家合夥人車品覺出席「香港智慧城市峰會暨智

慧城市大獎２０１８」時表示，成為智能慧城市需要由政府打通數據通道，「要有Ｓｍａｒｔ

Ｃｉｔｙ（智慧城市）就要有Ｓｍａｒｔ Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ（有智慧的政府）。」

政府亦應建設部門與部門之間的數據通道，如果政府在此方面做得不好會成為一個災難。因

為資訊發達，收集數據將變得更複雜。加上歐盟通用資料保護規則（ＧＤＰＲ）的實施，資料運

用多了限制令其成本大增。

他續稱，數據（Ｄａｔａ）在人工智慧中只是編碼（ｃｏｄｉｎｇ），需要處理後才能使用

。因此他認為，未來政府應集中發展數據渠道，令數據集中分析成本下降。現時香港不是沒有此

方面人才，而是沒有此項目，「人才是跟著Ｐｒｏｊｅｃｔ（項目）走。」

另外，車品覺表示，現時可發展數據自主化。以往數據驅動（Ｄａｔａ Ｄｒｉｖｅｎ）是

指用數據去幫助人們作出抉擇，但現今出現了變化，「現時我們要考慮能否將決策變得自動化？

（Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ）另一個是，我們能否將決策變得自主化？（Ａｕｔｏｎｏｍｙ）」自

主化即指推動數據時，數據亦會自動調節，如自動汽車，令數據運用更有效。

他補充，智慧城市要用新技術保護數據，例如如何將敏感數據去除敏感再進行分析。對於發

展數據運用，他提出了三點要處理：可測量（Ｍｅａｓｕｒａｂｌｅ）、可依靠（Ｒｅｌｉａｂ

ｌｅ）及可量化（Ｓｃａｌａｂｌｅ）。（ｋｔ）

