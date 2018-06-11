【策略日】匯控：於２０２０年前達致１１％以上有形股本回報

《經濟通通訊社１１日專訊》匯豐控股（００００５）今日舉行簡報會，向投資者及分析員

簡報集團策略的最新狀況。

集團行政總裁范寧指出，經過一輪重組後，現在是時候回復到增長模式。集團現有策略行之

有效，為提升日後盈利能力建立了強大基礎。匯豐下一階段的策略，是加快集團具有優勢的業務

增長，特別是在亞洲的業務，並會充份利用國際網絡。集團會善用集團的規模和實力，致力開發

新科技，並在每個財政年度都達致經調整收入增長高於支出增長的前提下，投資１５０至１７０

億美元以推動業務增長和科技發展。」



＊投資１５０至１７０億美元以推動業務增長和科技發展＊



匯豐的目標是在每個財政年度的經調整收入增長都高於支出增長的情況下，於２０２０年前

達致１１％以上的有形股本回報，並投資１５０至１７０億美元以推動業務發展。

集團希望維持現時的派息水平，並於適當情況及獲得監管機構批准下回購股份，以對銷在以

股代息計劃下發行的股份。將透過以下八項優先策略達致上述目標：



１﹒加快亞洲的業務增長：強化在香港市場的優勢，並投資於珠江三角洲、東南亞國家聯盟，以

及亞洲的財富管理（包括保險及投資管理）業務；亦致力成為推動全球最大型增長項目（例如中

國的「一帶一路」倡議，以及過渡至低炭型經濟）方面的業界領袖；

２﹒完成在英國設立分隔運作銀行的工作、提高按揭市場份額、擴大工商客戶基礎，並改善客戶

服務；

３﹒透過國際網絡擴大市場份額並實現增長；

４﹒將美國業務轉虧為盈；

５﹒提高資本效益；將資本調配至回報率較高的業務；

６﹒提高效率以創造能力，增加對業務增長及科技的投資；

７﹒投入資源發展科技，加強以客為本的理念及服務：投資電子銀行業務以改善客戶服務；

拓展匯豐的業務範圍，包括聯營合作；保障客戶利益，並訂立業內最嚴謹的防範金融犯罪

標準；以及

８﹒精簡架構，同時進行投資以提升日後的業務能力。（ｃｙ）

