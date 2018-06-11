《日入而息》匯控未來投資最多１７０億美元，小米披露ＣＤＲ資料

《今天重點》﹡匯控（００００５）目標有形股本回報逾１１％，投資逾１５０億美元；維

持現時派息水平，並於適當情況下回購股份；２０２５年前預留１０００億

美元進行可持續融資及投資

﹡小米以內地為主上市地，ＣＤＲ發行規模料達３００億；小米尚未敲定基石

投資者，於今日起評估投資者需求



《即日市況》﹡港股全日升１０５點，收３１０６３重上三萬一，成交僅近７７４億



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒５％，盤中創逾一年低，成交年內次低



《美元匯價》﹡美元短線下跌壓力大，硬脫歐風險降利英鎊；歐元最新報１﹒１７８０╱

８１，日圓最新報１０９﹒９９╱０１



《公司業績》﹡宏基資本（０２２８８）少賺４２％至３１１２萬元，末期息３仙

﹡歐舒丹（００９７３）去年溢利跌２７％至９６３１萬歐元，派息

０﹒０２９７歐元



《公司資訊》﹡嘉華國際（００１７３）白石角「嘉熙」累售５０６伙，加推１３８伙

﹡光大綠色環保（０１２５７）獲批中央預算內資金３７６３萬元人民幣

﹡金利通科技（０８２５６）終止售股，今早復牌

﹡青建國際（０１２４０）中標馬來西亞一建築項目

﹡杉杉股份分拆服裝業務香港上市獲原則性同意；杉杉品牌（０１７４９）明

招股，入場費約４９５９元；杉杉品牌國際發售料已足額

﹡天平道合（０８４０３）公開發售超購逾１１５倍

﹡香港資源控股（０２８８２）擬溢價逾２８％配售最多４億股

﹡香港電訊（０６８２３）已為５Ｇ流動通訊科技成功進行測試

﹡泰邦集團（０２２０３）未符合最低公眾持股量，今早起停牌

﹡渣打香港有申請本港虛擬銀行牌照

﹡匯控（００００５）上周五倫敦回購２０３萬股，涉資１４７８萬英鎊

﹡奧思集團（０１１６１）回購建議獲９２７９萬股有效接納

﹡新創建（００６５９）向新世界（０００１７）售建築公司，料賺６１１０

萬元

﹡萬威國際（００１６７）擬「二供一」，淨籌約１﹒９７億元

﹡嘉里物流（００６３６）啟動中國至高加索及土耳其鐵路和陸路貨運服務

﹡藥明生物（０２２６９）擬在美國建立新生產基地，涉資近５億元

﹡萊爾斯丹（００７３８）第一財季同店銷售按年下跌１０﹒１％

﹡裕元（００５５１）５月經營收益淨額升８﹒２６％至８﹒７６億美元

﹡友佳國際（０２３９８）首五個月銷售額下跌１４％至４﹒７億元人民幣

﹡東銀國際（００６６８）與高密市醫院就機器設備訂立買賣及租賃協議

﹡興證國際（０８４０７）向聯交所提交正式申請轉主板上市

﹡歐舒丹（００９７３）今財年首數月香港同店雙位數增長，開店料淨增雙位

數

﹡港交所（００３８８）與東京商品交易所簽訂合作備忘錄



《國企紅籌》﹡天津津燃公用（０１２６５）擬轉讓內資股，今早復牌

﹡華電福新（００８１６）５月總發電３８４萬兆瓦時增３％

﹡中石油天然氣管道在貴州發生洩露燃爆，致９人重傷

﹡中海外（００６８８）回應會否整合小型開發商：甚麼也有可能

﹡中國核能科技（００６１１）光伏新政令企業向境外發展，將提供併購機會

﹡中鋁（０２６００）與畿內亞政府訂礦業協議開發Ｂｏｆｆａ項目

﹡中鋁國際（０２０６８）獲准發行最多２﹒９６億股Ａ股

﹡新華保險（０１３３６）首五月原保險保費收入上升９％

﹡中石化煉化（０２３８６）簽訂聚碳酸酯項目總承包合同

﹡珠江船務（００５６０）總經理熊戈兵辭任，暫由主席黃烈彰兼任總經理

﹡東風（００４８９）５月份銷售量按年升３﹒１％

﹡華潤電力（００８３６）５月附屬電廠售電量按年升２﹒８％，煤炭產升

３﹒８％

﹡中國中冶（０１６１８）張曄獲委任為副總裁

﹡華能新能源（００９５８）５月總發電量按年增長４﹒２％

﹡中興通訊（００７６３）據稱就４﹒５億美元貸款一項條款獲銀行豁免



《神州民企》﹡天山發展（０２１１８）成立項目公司競投河北省地塊

﹡禹洲地產（０１６２８）首五個月銷售額增逾２％

﹡奧園（０３８８３）收購香港葵涌物業，涉資９﹒５億元

﹡新城發展（０１０３０）獲主席斥４３３萬元增持

﹡國瑞置業（０２３２９）５月簽約銷售額升１５０％至１５億元人民幣

﹡復星醫藥（０２１９６）治療類風濕性關節炎適應症新藥啟動臨床ＩＩＩ期

試驗



《中國要聞》﹡中證監受理首發及發ＣＤＲ企業３１０家，２８家過會

﹡上海長寧區副區長劉平擬任光明食品集團總裁

﹡川渝擬取消高速路省界收費站，或實現跨省聯網收費

﹡工信部對５Ｇ基站與其他無線電干擾協調管理徵意見

﹡內媒曝ｏｆｏ押金餘額剩３５億，料已挪用逾百億

﹡百家大潤發門店完成天貓新零售改造

﹡納斯達克首推Ａ股主題指數，料ＡＤＲ不受ＣＤＲ影響

﹡財政部表示延續免徵圖書批發、零售環節增值稅

﹡深成指７月換４８隻樣本股，調入華大基因剔華信國際

﹡富士康回應美機構血汗工廠報告：正展開調查

﹡最高人民法院表示Ｐ２Ｐ不得以先予仲裁處理借貸糾紛

﹡人行開展企業銀行帳戶「備案制」試點

﹡中汽協表示中國５月汽車銷售２２９萬輛，增９﹒６％

﹡河南停窯水泥價格繼續調漲，兩廣地區暴雨致銷量下滑

﹡鄭商所再上調蘋果期貨合約交易保證金至９％

﹡華誼回應質押股權指不是拋售，所獲資金用於投資

﹡浦發銀行與騰訊達成合作，多維度發展金融科技

﹡遼寧省調控新政表示發展商哄抬樓價將被暫停網簽備案

﹡海航系注資百億人幣入主海航控股，海南國資委讓位；謝清海首認海航曾洽

購惠理，談判告吹非因資金問題

﹡北京三個限價房項目將推出，或將拉低二手房價

﹡「獨角獸」基金火爆開售：有客戶一口氣買３００萬

﹡百度或成美國上市公司ＣＤＲ回歸第一股

﹡李超稱積極穩妥推進ＣＤＲ試點工作，嚴控審核質量

﹡深交所表示ＣＤＲ準備工作就緒，月中發布配套制度

﹡首５月保險資管註冊債權計劃規模達１２２２億元人民幣

﹡上海規範長期人身險中介經營行為

﹡國務院表示推進奶業振興保障乳品質量安全

﹡中證監部署動員稽查執法科技化建設工作

﹡深赤灣Ａ重組完成，控股股權內部轉移至招商局港通

﹡華大基因全資子公司再獲實驗室認可證書

﹡銀保監表示首季險企平均綜合償付充足率降至２４８％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１１１４９﹒２３點，連跌兩日



《其他消息》﹡民建聯植潔鈴當選東區佳曉區議員

﹡梁天琦因暴動罪被判囚６年，盧健民被判囚７年；梁天琦被判囚６年，法官

指個人背景及動機不能作求情；盧建民和黃家駒將就刑期上訴，梁天琦正考

慮是否上訴

﹡馮驊稱冀半年內舉行立法會九龍西選區補選

﹡陳帆確認運房局同事收到中科電郵，但本人未獲知會

﹡毛孟靜冀港人提高警覺捍衛自己語言和文化；毛孟靜對梁天琦被判囚６年感

震驚，籲市民寫信支持梁

﹡勞福局計劃在明年第一季起逐步推出１１份行業性工時指引

﹡金管局表示已進行綠色金融有關投資，將與有經驗夥伴合作

﹡智慧城市聯盟創辦人：發展智慧城市加強香港競爭力

﹡史秀美稱成功推動智慧城市需官民參與

﹡車品覺稱政府要智能化，應建設部門與部門間數據通道；港府發展智慧城市

時應加快數據收集

﹡楊德斌稱政府將投入更多資源打造智慧城市

﹡騰訊表示令零售業更蓬勃，解決社會問題如尋找失蹤兒童；港府推動發展智

慧城市態度謹慎

﹡深股通額度全日用１４﹒５１億；滬股通額度全日用２９﹒７億

﹡戴德梁行表示住宅購買力仍堅實，料下半年樓市升逾５％

﹡特區與發改委、港澳辦首次聯席會議，明於北京召開

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