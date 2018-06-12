《日出而作》特朗普金正恩今會面，道指四連升，意新政府承諾留歐

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５３２２．３１ 升 ５．７８點╱０．０２％

標普５００ ２７８２．００ 升 ２．９７點╱０．１１％

納斯達克 ７６５９．９３ 升 １４．４２點╱０．１９％

倫敦富時１００ ７７３７．４３ 升 ５６．３６點╱０．７３％

法蘭克福ＤＡＸ １２８４２．９１ 升 ７６．３６點╱０．６０％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４７３．９１ 升 ２３．６９點╱０．４３％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０﹒３７，歐元兌美元１﹒１７７１



《最新資訊》﹡太古城中心兩商廈，１５０億洽至尾聲

﹡港樓價年升１５％，再冠全球

﹡新居屋收表１５﹒２萬，房署疑數錯

﹡靜待美朝峰會美股微升，美債收益率上揚

﹡美朝會議及美歐央行議息會議前夕，美元靠穩

﹡中證報引述小米ＣＤＲ發行申請或很快獲批

﹡美國公布中興和解協議細節，零件採購禁令仍未解除

﹡慕詩（００１３０）料全年扭虧為盈，仍將錄得經營虧損

﹡金正恩在峰會前夜遊新加坡景點，與星洲外長玩自拍

﹡金正恩為新加坡峰會時間設限，促使特朗普提前返國

﹡美朝峰會今舉行，兩人會先單獨會面

﹡特朗普表示與金正恩的會晤可能會進行得非常順利

﹡特朗普與金正恩已抵達峰會舉行場地

﹡戰略配售基金首日約售３００億元，機構籲理性認購

﹡沙中線土瓜灣站，牆壁鋼筋遭削薄，港鐵認有工序未依圖則

﹡受惠世盃帶旺餐飲，蘭桂坊料生意增兩成

﹡長江生命科技（００７７５）終止收購澳洲農地

﹡時富金融（００５１０）旗下鯰魚金融科技獲區塊鏈技術企業入股５％

﹡港府擬設獨立委員會，查港鐵工程

﹡雅士利國際（０１２３０）擬向ＤＡＰＨ出售新西蘭乳業４９％股權

﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購４１６萬股，涉資近３０２６萬英鎊



《國企紅籌》﹡潤泥（０１３１３）折讓近一成配股，淨籌４１﹒８億元

