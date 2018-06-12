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即市新聞

12/06/2018 08:02

《日出而作》特朗普金正恩今會面，道指四連升，意新政府承諾留歐

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３２２．３１　升　　５．７８點╱０．０２％　　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７８２．００　升　　２．９７點╱０．１１％　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７６５９．９３　升　１４．４２點╱０．１９％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７３７．４３　升　５６．３６點╱０．７３％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８４２．９１　升　７６．３６點╱０．６０％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４７３．９１　升　２３．６９點╱０．４３％　
　
　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０﹒３７，歐元兌美元１﹒１７７１
　
　　《最新資訊》﹡太古城中心兩商廈，１５０億洽至尾聲
　　　　　　　　﹡港樓價年升１５％，再冠全球
　　　　　　　　﹡新居屋收表１５﹒２萬，房署疑數錯
　　　　　　　　﹡靜待美朝峰會美股微升，美債收益率上揚
　　　　　　　　﹡美朝會議及美歐央行議息會議前夕，美元靠穩
　　　　　　　　﹡中證報引述小米ＣＤＲ發行申請或很快獲批
　　　　　　　　﹡美國公布中興和解協議細節，零件採購禁令仍未解除
　　　　　　　　﹡慕詩（００１３０）料全年扭虧為盈，仍將錄得經營虧損
　　　　　　　　﹡金正恩在峰會前夜遊新加坡景點，與星洲外長玩自拍
　　　　　　　　﹡金正恩為新加坡峰會時間設限，促使特朗普提前返國
　　　　　　　　﹡美朝峰會今舉行，兩人會先單獨會面
　　　　　　　　﹡特朗普表示與金正恩的會晤可能會進行得非常順利
　　　　　　　　﹡特朗普與金正恩已抵達峰會舉行場地
　　　　　　　　﹡戰略配售基金首日約售３００億元，機構籲理性認購
　　　　　　　　﹡沙中線土瓜灣站，牆壁鋼筋遭削薄，港鐵認有工序未依圖則
　　　　　　　　﹡受惠世盃帶旺餐飲，蘭桂坊料生意增兩成
　　　　　　　　﹡長江生命科技（００７７５）終止收購澳洲農地
　　　　　　　　﹡時富金融（００５１０）旗下鯰魚金融科技獲區塊鏈技術企業入股５％
　　　　　　　　﹡港府擬設獨立委員會，查港鐵工程
　　　　　　　　﹡雅士利國際（０１２３０）擬向ＤＡＰＨ出售新西蘭乳業４９％股權
　　　　　　　　﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購４１６萬股，涉資近３０２６萬英鎊
　
　　《國企紅籌》﹡潤泥（０１３１３）折讓近一成配股，淨籌４１﹒８億元

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