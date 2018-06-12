【策略日】大行指匯控策略更新只延續現有策略，回購規模或有限

《經濟通通訊社１２日專訊》匯控（００００５）昨日公布策略更新，包括目標在２０２０

年前達至１１％以上的有形股本回報（ＲＯＴＥ），以及維持現時派息水平等。

花旗發表研究報告指，匯控公布的財務目標與以往的論調大致相同，最大的分別是在風險加

權資產（ＲＷＡ）的增長方面，因市場預期２０１８至２０２０年，ＲＷＡ每年增長４至５％，

而匯控目標只增１至２％，相信會透過增加零售銀行的ＲＷＡ，以及降低「炒房」的ＲＷＡ來達

至。

同時，匯控目標維持年度派息於５１美仙，而市場原先預計派息於２０２０年會增至５２美

仙。另外匯控目標普通股權一級比率（ＣＥＴ１）為１４％，市場則預期為１４﹒４％。匯控並

期望美國業務扭虧，ＲＯＴＥ目標為逾６％，相信在資本水平下降及各業務領域改善的情況下，

將逐步達至。



＊料剩餘資本７０億美元，惟增加回購空間或有限＊



大摩亦表示，匯控的更新只是延續現有的策略，未有帶來意外驚喜，但反映匯控基本面強勁

，維持對其「增持」評級，目標價９５港元。

大摩認為，匯控有能力將收入對成本增長比率增至２％以上，主要受惠於２６億美元的淨利

息收入及亞洲商業銀行的強勁表現。而在２０２０年前投資１５０至１７０億美元，亦有利長遠

競爭力。該行估算，匯控的剩餘資本規模仍有７０億美元，將有利刺激業務進一步增長，或用於

回購方面。

瑞信則認為，匯控增加回購規模的空間有限，因集團會將過剩資本用於《巴塞爾協定四》的

合規要求。（ｃｈ）



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