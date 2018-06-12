  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/06/2018 12:09

【策略日】大行指匯控策略更新只延續現有策略，回購規模或有限

　　《經濟通通訊社１２日專訊》匯控（００００５）昨日公布策略更新，包括目標在２０２０
年前達至１１％以上的有形股本回報（ＲＯＴＥ），以及維持現時派息水平等。
　　花旗發表研究報告指，匯控公布的財務目標與以往的論調大致相同，最大的分別是在風險加
權資產（ＲＷＡ）的增長方面，因市場預期２０１８至２０２０年，ＲＷＡ每年增長４至５％，
而匯控目標只增１至２％，相信會透過增加零售銀行的ＲＷＡ，以及降低「炒房」的ＲＷＡ來達
至。
　　同時，匯控目標維持年度派息於５１美仙，而市場原先預計派息於２０２０年會增至５２美
仙。另外匯控目標普通股權一級比率（ＣＥＴ１）為１４％，市場則預期為１４﹒４％。匯控並
期望美國業務扭虧，ＲＯＴＥ目標為逾６％，相信在資本水平下降及各業務領域改善的情況下，
將逐步達至。

＊料剩餘資本７０億美元，惟增加回購空間或有限＊

　　大摩亦表示，匯控的更新只是延續現有的策略，未有帶來意外驚喜，但反映匯控基本面強勁
，維持對其「增持」評級，目標價９５港元。
　　大摩認為，匯控有能力將收入對成本增長比率增至２％以上，主要受惠於２６億美元的淨利
息收入及亞洲商業銀行的強勁表現。而在２０２０年前投資１５０至１７０億美元，亦有利長遠
競爭力。該行估算，匯控的剩餘資本規模仍有７０億美元，將有利刺激業務進一步增長，或用於
回購方面。
　　瑞信則認為，匯控增加回購規模的空間有限，因集團會將過剩資本用於《巴塞爾協定四》的
合規要求。（ｃｈ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道12/06/2018
聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的P
生財有道12/06/2018
【議息前瞻】沈慶洪：即使港息上調影響不大 下半年看好內需股
國際動態12/06/2018
特金會今舉行 先單獨見面揭序幕
生財有道11/06/2018
【智慧城市】騰訊：令零售業更蓬勃 解決社會問題
生財有道11/06/2018
【智慧城市】楊德斌：政府將投入更多資源打造智慧城市
中國故事11/06/2018
【北京特寫】「探秘」北京新機場線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN