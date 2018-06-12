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即市新聞

12/06/2018 13:21

【Ｐ的疑惑】大和：若本周香港不跟美國加息，很大可能７月底加Ｐ

　　《經濟通通訊社１２日專訊》大和資本發表報告指，本港港元隔夜息及同業拆息最終上升，
令港美息差收窄，過去三個月，本港三個月拆息升１００點子至１﹒９８％，由於資金外流及其
他因素，令港銀拆息升幅加快，而本港貸款需求仍強，而存款增長較慢，大和維持今年底本港三
個月拆息升至３﹒１％，明年再升至３﹒９％。
　　由於港元拆息持續上升，不論於短線或長線方面，本港最優惠利率（Ｐ）上升壓力增加，如
果港銀本周未有跟隨美國加息，估計很大機會本港會於７月底及８月加最優惠利率。
　　
＊大和：６月加息後，美國今年再加息兩次＊
　　
　　另外，大和指，有兩個因素令拆息急升，首先港元銀行體系流走７００億元，令銀行體系結
餘降至１０９０億元，第二是倫敦同業拆息近期急升，反映美元出現全球性短缺，美元需求增加
是由於美國累計加息壓力及聯儲局「去ＱＥ」及縮減資產負債表，三個月ＬＩＢＯＲ升６４點子
，至２﹒３３％，升幅大過聯邦基金利率２５點子，美元短缺有需求因素，尤其中國持續增加發
行美元債。
　　大和指，相信美國仍會加息，因美國利率政策正在正常化，而港元拆息只是剛剛開始向上，
相信本周美國會加息２５點子，預計今年內美國會再加息多兩次（６月以外），明年會加息三次
，同時估計今年餘下日子三個月ＬＩＢＯＲ會再上升多於７５點子，反映供求，料今年底三個月
ＬＩＢＯＲ升至多於３﹒１％。（ｃｙ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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