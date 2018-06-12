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即市新聞

12/06/2018 08:50

《盤前攻略》關注特金會及美聯儲議息，港股料三萬一上落

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美股昨晚（１１日）中段造好，不過投資者觀望本周政經事項
，所以道指收市前升幅明顯收窄。道指收市漲５點，報２５３２２點；納指升０﹒２％，報
７６５９點；標普５００指數收漲０﹒１％，報２７８２點。市場焦點落在今日舉行的美朝首腦
峰會以及美聯儲議息會議。

＊美歐今周舉行經濟會議，貿易問題續困擾市場＊

　　此外，今晚開始美國聯儲局會召開一連兩日的議息會議，市場均認為今個月美國一定加息，
現只是關注今年下半年，美國能夠加息幾多次。另外，歐洲央行將在周四（１４日）宣布有關削
減經濟危機期間實行的購買債券計劃的時間規劃。
　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德警告，因應美國總統特朗普堅持「美國優先」單邊
貿易政策，全球經濟前景變得暗淡。美國與歐洲各國於貿易問題上談不攏，令外界關注美歐貿易
上大打出手，會否損害環球經濟。

＊ＡＤＲ升７８點，港股成交料平靜＊

　　港股ＡＤＲ比例指數上升７８點，報３１１４２點。預託證券造價個別發展，騰訊升
０﹒４％，折合港元報４２０﹒６６元。中行升０﹒１４％，折合港元報４﹒２１元。國壽跌０
﹒６９％，折合港元報２２﹒６９元。友邦升０﹒３３％，折合港元報７２﹒６４元。中石化升
１﹒３％，折合港元報７﹒５２元。
　　由於本周眾多事項影響環球政經發展，投資者抱觀望態度，故港股近日成交料偏少，預計後
市維持窄幅上落的局面，主要於３１０００點附近上落，初步以３００００點作支持。（ｆｆ）

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