《套期保值－蕭猷華》伊拉克石油部長認為無需要增產，油價反彈

《套期保值》油價昨天（１１日）上升，紐約期油升３６美仙，收報６６﹒０７美元；布蘭

特期油收報７６﹒４６美元，無升跌。

伊拉克石油部長表示，油價仍需要支持，指出不要過度誇張油市需要更多的供應。沙特阿拉

伯五月原油產量略高於每日１０００萬桶，不過仍然低於減產協議的要求。市場正觀望本月２２

日油組的會議會否增產，筆者認為增產機會甚低，維持紐約油價短期上望７０美元。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

