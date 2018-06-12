《套期保值》油價昨天（１１日）上升，紐約期油升３６美仙，收報６６﹒０７美元；布蘭
特期油收報７６﹒４６美元，無升跌。
伊拉克石油部長表示，油價仍需要支持，指出不要過度誇張油市需要更多的供應。沙特阿拉
伯五月原油產量略高於每日１０００萬桶，不過仍然低於減產協議的要求。市場正觀望本月２２
日油組的會議會否增產，筆者認為增產機會甚低，維持紐約油價短期上望７０美元。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
12/06/2018 09:40
《套期保值－蕭猷華》伊拉克石油部長認為無需要增產，油價反彈
《套期保值》油價昨天（１１日）上升，紐約期油升３６美仙，收報６６﹒０７美元；布蘭
特期油收報７６﹒４６美元，無升跌。
伊拉克石油部長表示，油價仍需要支持，指出不要過度誇張油市需要更多的供應。沙特阿拉
伯五月原油產量略高於每日１０００萬桶，不過仍然低於減產協議的要求。市場正觀望本月２２
日油組的會議會否增產，筆者認為增產機會甚低，維持紐約油價短期上望７０美元。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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