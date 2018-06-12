《選股情報》昨日筆者謂獨角獸變成灰犀牛，使股市受壓。
昨文：「獨角獸會豐富市場的投資項，但就會競搶資金，收益稍遜的舊股，可能受壓。恆指
又會回到在３１０區浮遊。」
結果是昨日國內推出６隻獨角獸基金，吸資逾３０００億人仔。上證綜合指數跌至年多來低
位，港股亦見跟從。
正是不怕貨比貨，至怕唔識貨，人人識貨，劣貨一定冇人或少人買。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
12/06/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》官媒都要防獨角獸變灰犀牛
《選股情報》昨日筆者謂獨角獸變成灰犀牛，使股市受壓。
昨文：「獨角獸會豐富市場的投資項，但就會競搶資金，收益稍遜的舊股，可能受壓。恆指
又會回到在３１０區浮遊。」
結果是昨日國內推出６隻獨角獸基金，吸資逾３０００億人仔。上證綜合指數跌至年多來低
位，港股亦見跟從。
正是不怕貨比貨，至怕唔識貨，人人識貨，劣貨一定冇人或少人買。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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