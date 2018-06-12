《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，將會推動朝鮮盡快實現無核化，但承認
這可能需要很長時間。
特朗普指，無核化過程很快就會開始，當確認北韓完全去核後，之前額外實施的制裁亦會取
消。（ｍｎ）
12/06/2018 16:54
【兩狂峰會】特朗普：若確認北韓完全棄核，將有望解除制裁
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，將會推動朝鮮盡快實現無核化，但承認
這可能需要很長時間。
特朗普指，無核化過程很快就會開始，當確認北韓完全去核後，之前額外實施的制裁亦會取
消。（ｍｎ）
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