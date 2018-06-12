【兩狂峰會】特朗普：若確認北韓完全棄核，將有望解除制裁

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，將會推動朝鮮盡快實現無核化，但承認

這可能需要很長時間。

特朗普指，無核化過程很快就會開始，當確認北韓完全去核後，之前額外實施的制裁亦會取

消。（ｍｎ）

