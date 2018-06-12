【企業盈喜】慕詩（１３０）料全年扭虧為盈，仍將錄得經營虧損

《經濟通通訊社１２日專訊》慕詩國際（００１３０）發盈喜，預期截至２０１８年３月３

１日止年度錄得純利，而２０１７年則錄得虧損。公司認為業務轉虧為盈，主要由於投資物業之

估值收益較去年增加超過１５０％。

儘管出現上述轉虧為盈，集團預期將於截至２０１８年３月３１日止年度繼續錄得按年減少

逾６０％的經營虧損。此歸因於透過關閉表現欠佳的店舖、店舖調遷及嚴謹的成本管理而令銷售

及分銷成本下降。

公司預期將於６月２２日公布年度業績。（ｋｚ）

