《國企紅籌》潤泥（１３１３）折讓近一成配股，淨籌４１﹒８億元

《經濟通通訊社１２日專訊》華潤水泥（０１３１３）公布先舊後新方式配股，以每股作價

９﹒３元，配售合共約４﹒５億股，佔擴大後已發行股本約６﹒４４％。每股配售價較昨日收市

價１０﹒３２元折讓約９﹒８８％，所得款項淨額估計約為４１﹒８億元，擬用作發展裝配式建

築及骨料業務、償還債務，以及一般營運資金用途。（ｔｔ）

