《經濟通通訊社１２日專訊》華潤水泥（０１３１３）公布先舊後新方式配股，以每股作價
９﹒３元，配售合共約４﹒５億股，佔擴大後已發行股本約６﹒４４％。每股配售價較昨日收市
價１０﹒３２元折讓約９﹒８８％，所得款項淨額估計約為４１﹒８億元，擬用作發展裝配式建
築及骨料業務、償還債務，以及一般營運資金用途。（ｔｔ）
12/06/2018 08:28
《國企紅籌》潤泥（１３１３）折讓近一成配股，淨籌４１﹒８億元
《經濟通通訊社１２日專訊》華潤水泥（０１３１３）公布先舊後新方式配股，以每股作價
９﹒３元，配售合共約４﹒５億股，佔擴大後已發行股本約６﹒４４％。每股配售價較昨日收市
價１０﹒３２元折讓約９﹒８８％，所得款項淨額估計約為４１﹒８億元，擬用作發展裝配式建
築及骨料業務、償還債務，以及一般營運資金用途。（ｔｔ）
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