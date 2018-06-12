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即市新聞

12/06/2018 16:50

《盤後部署》觀望歐美央行議息資金乏動力入市，港股上落格局未變

　　《經濟通通訊社１２日專訊》七大工業國集團（Ｇ７）峰會於上周末落幕後隨即再次引發歐
美貿易風波，歐美日央行更同時於本周舉行議息會議，歐央行更計劃進一步縮減買債計劃，眾多
經濟事件影響下，美股表現仍然硬淨，道指暫連升四日，昨日收高５點，至２５３２２點。
　　港股今早稍見弱勢，低開３３點，在內銀股表現疲弱拖累下，港股早段一度失守三萬一，跌
１１８點，全日低見３０９４４點。不過，午後中資金融股有所回勇，部分藍籌石藥
（０１０９３）及蒙牛（０２３１９）升幅亦相當顯著，港股大部份時間進帳百點，最終僅收升
３９點，報３１１０３點。全日總成交８７７﹒３１億元，按日升１３﹒４％。
　　國指升３４點或０﹒２８％，報１２２０６點。滬指升２７點或０﹒８９％，報３０７９點


＊聯儲局或表達對美國經濟樂觀看法，支持美元升勢＊

　　聯儲局將於今日起一連兩日舉行議息會議，並於本港時間本周四（１４日）凌晨兩點公布議
息結果。據利率期貨數據顯示，本月及８月份加息機率已達百分之百，市場已篤定聯儲局再次加
息四分之一厘，為今年第二次加息。由於本月初公布的５月非農數據遠較市場理想，失業率亦降
至３﹒８％，工資按月增幅亦高於預期。美國今日亦會公布５月消費者物價指數（ＣＰＩ），預
料整體按月維持升０﹒２％，與前值相若，預期按年增幅則擴至２﹒８％，高於前值的２﹒５％

　　由於多項經濟數據樂觀，市場普遍聚焦聯儲局今年的加息路徑，以及對經濟表現看法，預期
相關言論將會相當影響美元走勢，若聯儲局對經濟增長樂觀，美匯指數勢必再次衝破９４關，從
而壓抑亞太股市表現。

＊貿易爭端或限制歐央行放鷹，內需股料成資金追捧對象＊

　　歐洲央行則於本周四議息，由於歐元區最新通脹高於預期，央行有專家表示，應評估今年是
否計劃縮減買債計劃。早前言論一出一度令歐元攀升，若然歐央行收水，勢必會加大歐元升值壓
力。不過，美國對歐盟鋼材徵收２５％關稅於本周初正式生效後，歐盟決定下月起向多種美國貨
品加徵關稅，而特朗普早前更揚言，下一步會劍指歐盟的汽車產品，除了加劇歐美兩地貿易爭端
外，估計貿易議題會限制歐央行放鷹，美元升勢因此難受到壓制。
　　政治動向方面，美朝會晤於今日下午正式結束，雙方亦達成多項共識，北韓更承諾會朝向無
核化發展，有利港股表現繼續平穩。另一方面，近日流入港股的資金明顯薄弱，連續兩日成交均
不足９００億元，Ａ股走勢以持平為主，加上市場觀望歐美央行議息結果，港股上升動力欠奉，
上落格局未變，短期續受制３１５００水平，上周一（４日）形成的上升裂口頂部約３０７４３
點附近則見支持。
　　世界盃於本周開幕，炒股不炒市的市況下，蒙牛及潤啤（００２９１）等個別內需股料會繼
續成為資金追捧對象。（ｔｔ）

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