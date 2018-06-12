《盤後部署》觀望歐美央行議息資金乏動力入市，港股上落格局未變

《經濟通通訊社１２日專訊》七大工業國集團（Ｇ７）峰會於上周末落幕後隨即再次引發歐

美貿易風波，歐美日央行更同時於本周舉行議息會議，歐央行更計劃進一步縮減買債計劃，眾多

經濟事件影響下，美股表現仍然硬淨，道指暫連升四日，昨日收高５點，至２５３２２點。

港股今早稍見弱勢，低開３３點，在內銀股表現疲弱拖累下，港股早段一度失守三萬一，跌

１１８點，全日低見３０９４４點。不過，午後中資金融股有所回勇，部分藍籌石藥

（０１０９３）及蒙牛（０２３１９）升幅亦相當顯著，港股大部份時間進帳百點，最終僅收升

３９點，報３１１０３點。全日總成交８７７﹒３１億元，按日升１３﹒４％。

國指升３４點或０﹒２８％，報１２２０６點。滬指升２７點或０﹒８９％，報３０７９點

。



＊聯儲局或表達對美國經濟樂觀看法，支持美元升勢＊



聯儲局將於今日起一連兩日舉行議息會議，並於本港時間本周四（１４日）凌晨兩點公布議

息結果。據利率期貨數據顯示，本月及８月份加息機率已達百分之百，市場已篤定聯儲局再次加

息四分之一厘，為今年第二次加息。由於本月初公布的５月非農數據遠較市場理想，失業率亦降

至３﹒８％，工資按月增幅亦高於預期。美國今日亦會公布５月消費者物價指數（ＣＰＩ），預

料整體按月維持升０﹒２％，與前值相若，預期按年增幅則擴至２﹒８％，高於前值的２﹒５％

。

由於多項經濟數據樂觀，市場普遍聚焦聯儲局今年的加息路徑，以及對經濟表現看法，預期

相關言論將會相當影響美元走勢，若聯儲局對經濟增長樂觀，美匯指數勢必再次衝破９４關，從

而壓抑亞太股市表現。



＊貿易爭端或限制歐央行放鷹，內需股料成資金追捧對象＊



歐洲央行則於本周四議息，由於歐元區最新通脹高於預期，央行有專家表示，應評估今年是

否計劃縮減買債計劃。早前言論一出一度令歐元攀升，若然歐央行收水，勢必會加大歐元升值壓

力。不過，美國對歐盟鋼材徵收２５％關稅於本周初正式生效後，歐盟決定下月起向多種美國貨

品加徵關稅，而特朗普早前更揚言，下一步會劍指歐盟的汽車產品，除了加劇歐美兩地貿易爭端

外，估計貿易議題會限制歐央行放鷹，美元升勢因此難受到壓制。

政治動向方面，美朝會晤於今日下午正式結束，雙方亦達成多項共識，北韓更承諾會朝向無

核化發展，有利港股表現繼續平穩。另一方面，近日流入港股的資金明顯薄弱，連續兩日成交均

不足９００億元，Ａ股走勢以持平為主，加上市場觀望歐美央行議息結果，港股上升動力欠奉，

上落格局未變，短期續受制３１５００水平，上周一（４日）形成的上升裂口頂部約３０７４３

點附近則見支持。

世界盃於本周開幕，炒股不炒市的市況下，蒙牛及潤啤（００２９１）等個別內需股料會繼

續成為資金追捧對象。（ｔｔ）

