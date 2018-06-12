《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，他與北韓領導人金正恩在新加坡的歷史
性會晤可能會進行得非常順利，因為兩國官員都在尋求就如何結束朝鮮半島的核僵持局面減少分
歧。
特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，雙方之間的工作級別會談正在順利快速地推進，很快就會
知道兩國是否能達成一份真正的協議。（ｍｎ）
12/06/2018 08:16
【兩狂峰會】特朗普：與金正恩的會晤可能會進行得非常順利
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，他與北韓領導人金正恩在新加坡的歷史
性會晤可能會進行得非常順利，因為兩國官員都在尋求就如何結束朝鮮半島的核僵持局面減少分
歧。
特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，雙方之間的工作級別會談正在順利快速地推進，很快就會
知道兩國是否能達成一份真正的協議。（ｍｎ）
|國際動態12/06/2018
特金會今舉行 先單獨見面揭序幕
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】騰訊：令零售業更蓬勃 解決社會問題
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】楊德斌：政府將投入更多資源打造智慧城市
|中國故事11/06/2018
【北京特寫】「探秘」北京新機場線
|FOCUS11/06/2018
【FOCUS】「超級周」看點多 地獄天堂咫尺間
|興證快訊11/06/2018
美韓會談
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰