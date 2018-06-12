【兩狂峰會】特朗普：與金正恩的會晤可能會進行得非常順利

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，他與北韓領導人金正恩在新加坡的歷史

性會晤可能會進行得非常順利，因為兩國官員都在尋求就如何結束朝鮮半島的核僵持局面減少分

歧。

特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，雙方之間的工作級別會談正在順利快速地推進，很快就會

知道兩國是否能達成一份真正的協議。（ｍｎ）

