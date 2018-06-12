【兩狂峰會】金正恩在峰會前夜遊新加坡景點，與星洲外長玩自拍

《經濟通通訊社１２日專訊》北韓領導人金正恩周日抵達新加坡不久後與新加坡總理李顯龍

會面，而昨晚他則遊覽當地濱海灣花園景點

他與新加坡外交部長維文會合，之後到濱海灣金沙酒店停留，並從酒店頂樓空中花園及泳池

畔欣賞新加坡夜景。在返回他下榻的酒店途中，金正恩還到新加坡的魚尾獅雕像附近散步。

金正恩在此次罕見的公開露面中，他微笑地向旁觀群眾揮手致意。而其後維文還將與金正恩

的自拍照上傳到Ｔｗｉｔｔｅｒ，照片中可以看到金正恩笑容滿面。（ｍｎ）

