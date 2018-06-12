《經濟通通訊社１２日專訊》北韓領導人金正恩周日抵達新加坡不久後與新加坡總理李顯龍
會面，而昨晚他則遊覽當地濱海灣花園景點
他與新加坡外交部長維文會合，之後到濱海灣金沙酒店停留，並從酒店頂樓空中花園及泳池
畔欣賞新加坡夜景。在返回他下榻的酒店途中，金正恩還到新加坡的魚尾獅雕像附近散步。
金正恩在此次罕見的公開露面中，他微笑地向旁觀群眾揮手致意。而其後維文還將與金正恩
的自拍照上傳到Ｔｗｉｔｔｅｒ，照片中可以看到金正恩笑容滿面。（ｍｎ）
12/06/2018 08:22
【兩狂峰會】金正恩在峰會前夜遊新加坡景點，與星洲外長玩自拍
《經濟通通訊社１２日專訊》北韓領導人金正恩周日抵達新加坡不久後與新加坡總理李顯龍
會面，而昨晚他則遊覽當地濱海灣花園景點
他與新加坡外交部長維文會合，之後到濱海灣金沙酒店停留，並從酒店頂樓空中花園及泳池
畔欣賞新加坡夜景。在返回他下榻的酒店途中，金正恩還到新加坡的魚尾獅雕像附近散步。
金正恩在此次罕見的公開露面中，他微笑地向旁觀群眾揮手致意。而其後維文還將與金正恩
的自拍照上傳到Ｔｗｉｔｔｅｒ，照片中可以看到金正恩笑容滿面。（ｍｎ）
|國際動態12/06/2018
特金會今舉行 先單獨見面揭序幕
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】騰訊：令零售業更蓬勃 解決社會問題
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】楊德斌：政府將投入更多資源打造智慧城市
|中國故事11/06/2018
【北京特寫】「探秘」北京新機場線
|FOCUS11/06/2018
【FOCUS】「超級周」看點多 地獄天堂咫尺間
|興證快訊11/06/2018
美韓會談
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰