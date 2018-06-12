【兩狂峰會】金正恩為新加坡峰會時間設限，促使特朗普提前返國

《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，北韓領導人金正恩為新加坡峰會時

間設限，令美國總統特朗普提早返國時間。

白宮隨後稱，與北韓的討論比預期進展的更快；特朗普原定計劃在峰會後在明日離開新加坡

，但目前則改為今日晚上７時離開。

據悉，金正恩計劃在下午４時左右啟程飛回北韓，而美方此前預期若會談氣氛良好，特朗普

願意停留更長時間，但由於金正恩設定離開的具體計劃，因此特朗普亦只好改變行程。（ｍｎ）

