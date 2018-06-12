【兩狂峰會】特朗普與金正恩已抵達峰會舉行場地

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普及北韓最高領導人金正恩均已抵達峰會舉行地

嘉佩樂酒店，會議將於９時舉行。

白宮稱，特朗普昨日與南韓及日本的領導人討論朝鮮半島局勢的進展，承諾峰會之後各國仍

將繼續密切協調。（ｍｎ）

