《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普及北韓最高領導人金正恩均已抵達峰會舉行地
嘉佩樂酒店，會議將於９時舉行。
白宮稱，特朗普昨日與南韓及日本的領導人討論朝鮮半島局勢的進展，承諾峰會之後各國仍
將繼續密切協調。（ｍｎ）
12/06/2018 08:52
【兩狂峰會】特朗普與金正恩已抵達峰會舉行場地
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普及北韓最高領導人金正恩均已抵達峰會舉行地
嘉佩樂酒店，會議將於９時舉行。
白宮稱，特朗普昨日與南韓及日本的領導人討論朝鮮半島局勢的進展，承諾峰會之後各國仍
將繼續密切協調。（ｍｎ）
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