《經濟通通訊社１２日專訊》美國及北韓在任領袖歷史性在新加坡會面，特朗普與金正恩在
嘉佩樂酒店戶外庭院握手，雙方交談面露笑容。
兩人進入會場後先讓記者拍照，特朗普表示，今次兩國會面是非常好，相信可取得空前成功
，毫無疑問兩國將可建立良好關係。
特朗普與金正恩會先單獨會面４５分鐘，而到早上１０時特朗普與金正恩以及雙方高層官員
將進行９０分鐘的雙邊會談，並於早上１１時３０分共晉工作午餐。（ｍｎ）
12/06/2018 09:17
【兩狂峰會】特朗普與金正恩歷史性會面，特：兩國將建立良好關係
《經濟通通訊社１２日專訊》美國及北韓在任領袖歷史性在新加坡會面，特朗普與金正恩在
嘉佩樂酒店戶外庭院握手，雙方交談面露笑容。
兩人進入會場後先讓記者拍照，特朗普表示，今次兩國會面是非常好，相信可取得空前成功
，毫無疑問兩國將可建立良好關係。
特朗普與金正恩會先單獨會面４５分鐘，而到早上１０時特朗普與金正恩以及雙方高層官員
將進行９０分鐘的雙邊會談，並於早上１１時３０分共晉工作午餐。（ｍｎ）
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