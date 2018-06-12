《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普與北韓最高領導金正恩已結束單獨會面，特朗
普與金正恩以及雙方高層官員隨即進行９０分鐘的雙邊會談。
金正恩表示，兩國克服了一切，能會面實屬不易，相信這是和平的良好序幕。特朗普亦同意
金正恩的說法，稱非常榮幸能與金正恩會面，相信兩國將攜手合，最終將可取得成功。（ｍｎ）
12/06/2018 10:00
【兩狂峰會】兩國領袖結束單獨會面，金正恩：這是和平的序幕
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普與北韓最高領導金正恩已結束單獨會面，特朗
普與金正恩以及雙方高層官員隨即進行９０分鐘的雙邊會談。
金正恩表示，兩國克服了一切，能會面實屬不易，相信這是和平的良好序幕。特朗普亦同意
金正恩的說法，稱非常榮幸能與金正恩會面，相信兩國將攜手合，最終將可取得成功。（ｍｎ）
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