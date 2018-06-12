《經濟通通訊社１２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德警告籠罩全球經濟的
陰霾日益加深，再次批評美國總統特朗普的美國優先貿易政策。
拉加德稱，對貿易方式發起挑戰正在損害企業信心，而自周末的七國集團（Ｇ７）峰會以來
甚至更加惡化。
ＩＭＦ維持對今明兩年全球經濟增長３﹒９％的預測不變，但拉加德表示，對全球經濟前景
日益黯淡。（ｍｎ）
12/06/2018 10:49
【貿易開戰】國基會總裁拉加德：全球經濟前景日益黯淡
《經濟通通訊社１２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德警告籠罩全球經濟的
陰霾日益加深，再次批評美國總統特朗普的美國優先貿易政策。
拉加德稱，對貿易方式發起挑戰正在損害企業信心，而自周末的七國集團（Ｇ７）峰會以來
甚至更加惡化。
ＩＭＦ維持對今明兩年全球經濟增長３﹒９％的預測不變，但拉加德表示，對全球經濟前景
日益黯淡。（ｍｎ）
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