【貿易開戰】國基會總裁拉加德：全球經濟前景日益黯淡

《經濟通通訊社１２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德警告籠罩全球經濟的

陰霾日益加深，再次批評美國總統特朗普的美國優先貿易政策。

拉加德稱，對貿易方式發起挑戰正在損害企業信心，而自周末的七國集團（Ｇ７）峰會以來

甚至更加惡化。

ＩＭＦ維持對今明兩年全球經濟增長３﹒９％的預測不變，但拉加德表示，對全球經濟前景

日益黯淡。（ｍｎ）

