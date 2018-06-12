《經濟通通訊社１２日專訊》美國國務卿蓬佩奧淡化美國與盟友間的分歧，此前美國總統特
朗普七國集團（Ｇ７）加拿大峰會上與其他六位領導人意見不合。
蓬佩奧稱，彼此之間的關係難免出現一些令人煩惱的事情，但堅信美國與Ｇ７國家的關係將
繼續在堅穩的基礎上向前發展。（ｍｎ）
12/06/2018 12:20
【貿易開戰】美國務卿：美國與Ｇ７其他成員國關係仍然穩固
《經濟通通訊社１２日專訊》美國國務卿蓬佩奧淡化美國與盟友間的分歧，此前美國總統特
朗普七國集團（Ｇ７）加拿大峰會上與其他六位領導人意見不合。
蓬佩奧稱，彼此之間的關係難免出現一些令人煩惱的事情，但堅信美國與Ｇ７國家的關係將
繼續在堅穩的基礎上向前發展。（ｍｎ）
|生財有道12/06/2018
聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的P
|生財有道12/06/2018
【議息前瞻】沈慶洪：即使港息上調影響不大 下半年看好內需股
|國際動態12/06/2018
特金會今舉行 先單獨見面揭序幕
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】騰訊：令零售業更蓬勃 解決社會問題
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】楊德斌：政府將投入更多資源打造智慧城市
|中國故事11/06/2018
【北京特寫】「探秘」北京新機場線
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰