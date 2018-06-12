【貿易開戰】美國務卿：美國與Ｇ７其他成員國關係仍然穩固

《經濟通通訊社１２日專訊》美國國務卿蓬佩奧淡化美國與盟友間的分歧，此前美國總統特

朗普七國集團（Ｇ７）加拿大峰會上與其他六位領導人意見不合。

蓬佩奧稱，彼此之間的關係難免出現一些令人煩惱的事情，但堅信美國與Ｇ７國家的關係將

繼續在堅穩的基礎上向前發展。（ｍｎ）

