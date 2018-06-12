【兩狂峰會】特朗普與金正恩據報將簽署協議承認會談進展

《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述美國官員報道，美國總統特朗普與北韓領導人金正

恩將簽署一項協議，承認會談進展並承諾保持目前的勢頭。

特朗普與金正恩完成工作午餐後於嘉佩樂酒店散步，特朗普向在場記者表示，兩人將簽署一

些協議，又指今次會議遠較預期好。（ｍｎ）

