《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普與北韓領導人金正恩簽署文件，金正恩表示，
感謝特朗普讓兩人會面成真，冀望兩國可將過去放下，認為世界將會看到重大的變化
而特朗普表示，與金正恩簽署一份非常重要及詳細的文件，認為今次會議成果出色，相信兩
國關係會較以往不同，對於今日的成果非常自豪，未來必定會邀請金正恩到訪白宮。（ｍｎ）
12/06/2018 13:42
【兩狂峰會】特朗普與金正恩共同簽署文件
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普與北韓領導人金正恩簽署文件，金正恩表示，
感謝特朗普讓兩人會面成真，冀望兩國可將過去放下，認為世界將會看到重大的變化
而特朗普表示，與金正恩簽署一份非常重要及詳細的文件，認為今次會議成果出色，相信兩
國關係會較以往不同，對於今日的成果非常自豪，未來必定會邀請金正恩到訪白宮。（ｍｎ）
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