【兩狂峰會】美朝領導人簽署文件，承諾致力實現朝鮮半島無核化

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普與北韓領導人金正恩簽署文件，特朗普預計會

於下午４時會見傳媒交代文件細節。不過根據記者所拍攝的文件顯示，兩人同意努力實現朝鮮半

島無核化，並將努力建立新的美朝關係。

根據文件，特朗普與金正恩就建立新的美朝關係及持久穩定的朝鮮半島和平局勢，進行全面

、深入及真誠的意見交換。特朗普承諾向北韓提供安全保障，而金正恩則重申堅定不移地致力於

完成朝鮮半島無核化。同時，兩國同意由美國國務卿蓬佩奧及北韓官員展開後續談判。

（ｍｎ）

