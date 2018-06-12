《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普與北韓領導人金正恩簽署文件，特朗普預計會
於下午４時會見傳媒交代文件細節。不過根據記者所拍攝的文件顯示，兩人同意努力實現朝鮮半
島無核化，並將努力建立新的美朝關係。
根據文件，特朗普與金正恩就建立新的美朝關係及持久穩定的朝鮮半島和平局勢，進行全面
、深入及真誠的意見交換。特朗普承諾向北韓提供安全保障，而金正恩則重申堅定不移地致力於
完成朝鮮半島無核化。同時，兩國同意由美國國務卿蓬佩奧及北韓官員展開後續談判。
（ｍｎ）
12/06/2018 14:44
【兩狂峰會】美朝領導人簽署文件，承諾致力實現朝鮮半島無核化
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普與北韓領導人金正恩簽署文件，特朗普預計會
於下午４時會見傳媒交代文件細節。不過根據記者所拍攝的文件顯示，兩人同意努力實現朝鮮半
島無核化，並將努力建立新的美朝關係。
根據文件，特朗普與金正恩就建立新的美朝關係及持久穩定的朝鮮半島和平局勢，進行全面
、深入及真誠的意見交換。特朗普承諾向北韓提供安全保障，而金正恩則重申堅定不移地致力於
完成朝鮮半島無核化。同時，兩國同意由美國國務卿蓬佩奧及北韓官員展開後續談判。
（ｍｎ）
|生財有道12/06/2018
【獵獸大軍】6隻獨角獸基金料豪吸散戶，小心CDR收割國產「韭菜」
|FOCUS12/06/2018
【ＦＯＣＵＳ】「世紀握手」恩恩甚輕鬆 中國或淪輸家？
|生財有道12/06/2018
聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的P
|生財有道12/06/2018
【議息前瞻】沈慶洪：即使港息上調影響不大 下半年看好內需股
|國際動態12/06/2018
特金會今舉行 先單獨見面揭序幕
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】騰訊：令零售業更蓬勃 解決社會問題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰