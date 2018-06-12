《經濟通通訊社１２日專訊》美國共和黨參議院領袖罕見地向總統特朗普發難，定於本周發
起表決，這次表決料將推翻白宮令中興通訊恢復業務的協議。
美國共和民主兩黨議員表示，已在《國防授權法案》（ＮＤＡＡ）加入一條修正案達成協議
，該修正案將禁止中興通訊從美國供應商手中購買零件。
參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，通過ＮＤＡＡ是他本周的優先事項。而參眾兩院必須就
ＮＤＡＡ最終版本達成一致後，議案才能送交白宮由總統簽署成為法律或者否決。（ｍｎ）
12/06/2018 14:40
【中興解禁】美參議院進行表決，試圖推翻中興通訊和解協議
《經濟通通訊社１２日專訊》美國共和黨參議院領袖罕見地向總統特朗普發難，定於本周發
起表決，這次表決料將推翻白宮令中興通訊恢復業務的協議。
美國共和民主兩黨議員表示，已在《國防授權法案》（ＮＤＡＡ）加入一條修正案達成協議
，該修正案將禁止中興通訊從美國供應商手中購買零件。
參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，通過ＮＤＡＡ是他本周的優先事項。而參眾兩院必須就
ＮＤＡＡ最終版本達成一致後，議案才能送交白宮由總統簽署成為法律或者否決。（ｍｎ）
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