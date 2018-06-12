【兩狂峰會】特朗普：非常相信金正恩不會背棄協議

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普完成美朝峰會後會見記者，表示有信心北韓領

導人金正恩會遵守兩人所簽署的協議。

特朗普又盛讚金正恩非常有才華，認為北韓從未出現過如此有信心及能力的領導人，非常肯

定金正恩比自己還想作出改變，為北韓爭取一個更光明的未來。（ｍｎ）

