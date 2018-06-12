《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普完成美朝峰會後會見記者，表示有信心北韓領
導人金正恩會遵守兩人所簽署的協議。
特朗普又盛讚金正恩非常有才華，認為北韓從未出現過如此有信心及能力的領導人，非常肯
定金正恩比自己還想作出改變，為北韓爭取一個更光明的未來。（ｍｎ）
12/06/2018 16:46
【兩狂峰會】特朗普：非常相信金正恩不會背棄協議
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普完成美朝峰會後會見記者，表示有信心北韓領
導人金正恩會遵守兩人所簽署的協議。
特朗普又盛讚金正恩非常有才華，認為北韓從未出現過如此有信心及能力的領導人，非常肯
定金正恩比自己還想作出改變，為北韓爭取一個更光明的未來。（ｍｎ）
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