【兩狂峰會】特朗普：金正恩已接受到訪白宮的邀請

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，已邀請北韓領導人金正恩到訪白宮，而

金正恩亦已欣然接受，不過必需在合適的時間進行。

特朗普又指，自己在適當的時候亦會到訪平壤，自己非常期待這一天的到來。（ｍｎ）

