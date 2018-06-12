《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，已邀請北韓領導人金正恩到訪白宮，而
金正恩亦已欣然接受，不過必需在合適的時間進行。
特朗普又指，自己在適當的時候亦會到訪平壤，自己非常期待這一天的到來。（ｍｎ）
12/06/2018 16:47
【兩狂峰會】特朗普：金正恩已接受到訪白宮的邀請
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，已邀請北韓領導人金正恩到訪白宮，而
金正恩亦已欣然接受，不過必需在合適的時間進行。
特朗普又指，自己在適當的時候亦會到訪平壤，自己非常期待這一天的到來。（ｍｎ）
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