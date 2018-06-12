《台股攻略－馮偉明》世紀川金會舉行，台股守住１１１００點

《台股攻略》台股今日開低走低，跌４﹒４４點，收１１１４４﹒７９點，成交金額為新台

幣１７９６﹒１１億元。

本周聯儲局將舉行利率會議，由於經濟狀況良好，市場預期將加息一碼。在各類股漲跌互見

下，台股一如預期呈震盪整理走勢。雖然台積電５月營收下滑，但仍符合第二季財測，今早開低

後翻揚向上；鴻海持股８５％的子公司工業富聯（ＦＩＩ）在中國掛牌後連續３日飆漲，市值更

越過鴻海，今日平盤附近上下震盪；大立光今日舉行股東常會，執行長林恩平雖表示多鏡頭仍是

趨勢，但股價表現疲弱，跌新台幣１１０元。玉晶光與揚明光光學股則收高。國巨董事長陳泰銘

看好被動元件將持續供不應求，但國巨仍開平震盪走低，收跌新台幣７５元。華新科與禾伸堂同

步走跌；智寶及奇力新則相對強勢，智寶更強攻漲停。ＭＯＳＦＥＴ概念股尼克森、大中及富鼎

繼續走揚，大中再創新高，富鼎則一度拉第二根漲停；面板雙虎友達及群創則小漲作收。

投資者接下來仍須留意美國、歐盟及日本的利率決策結果，預期台股短期仍維持震盪整理格

局。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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