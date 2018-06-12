雅士利國際（０１２３０）擬向ＤＡＰＨ出售新西蘭乳業４９％股權

《經濟通通訊社１２日專訊》雅士利國際（０１２３０）宣布關連交易，全資附屬雅士利（

香港）與達能成員公司Ｄａｎｏｎｅ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ

﹒ Ｌｔｄ﹒（ＤＡＰＨ）訂立諒解備忘錄，據此，雅士利香港擬出售新西蘭乳業之４９％股本

，代價將由訂約方公平磋商及共同商議釐定。

新西蘭乳業主要從事生產及銷售乳製品，為公司的間接全資附屬。達能亞洲擁有雅士利

２５％股權。（ａｌ）

