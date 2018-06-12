《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，內地獨立線上消費金融服務供應商維信金科（
０２００３）今日孖展截止，據４間券商指，合共為其借出近３﹒０２億元孖展額，超購程度相
較公開發售集資額少於１倍。（ｆｆ）
12/06/2018 09:15
【新股上市】傳維信金科孖展截止，超購少於１倍
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，內地獨立線上消費金融服務供應商維信金科（
０２００３）今日孖展截止，據４間券商指，合共為其借出近３﹒０２億元孖展額，超購程度相
較公開發售集資額少於１倍。（ｆｆ）
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