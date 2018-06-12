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即市新聞

12/06/2018 12:45

《午市前瞻》美國加息次數或增，港股短線續維持區間上落

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美股昨晚（１１日）中段造好，不過投資者觀望本周政經事項
，所以道指收市前升幅明顯收窄。而市場焦點落在今早舉行的美朝首腦峰會，以及美聯儲議息會
議。港股今早低開３３點報３１０２９點後，最多跌１１８點低見３０９４４點，其後在三桶油
領漲下，大市倒升８８點或０﹒２８％，午收報３１１５２點，半日主板成交４７２﹒１３億元

　　國指漲５６點或０﹒４７％，報１２２２８點，滬指升１４點或０﹒４６％，報３０６６點


＊匯控撥１５０億美元投資，申洲順利變紅底＊

　　匯控（００００５）擬投資１５０億美元推動業務，但暫時股價偏軟，微跌０﹒３９％，報
７６﹒６５元。騰訊（００７００）股價變動亦不大，半日收報４１９﹒２元。
　　萬洲（００２８８）昨遭瑞信唱淡急跌後，今日再挫３﹒６３％，報７﹒１７元，暫為半日
跌幅最大藍籌。不過消費蒙牛（０２３１９）續炒世界盃概念，升２﹒９６％報２９﹒６元。
　　據外電報道，作為石油管網改革計劃的一部分，中國正在推進將三大國有油氣公司的管道資
產合併為一家公司。中石化（００３８６）現升２﹒１６％，報７﹒５８元，中石油
（００８５７）漲０﹒６１％，報６﹒５９元。中海油（００８８３）上升１﹒９３％報
１３﹒７元。
　　市傳太古地產（０１９７２）出售太古城中心兩商廈之洽談已近尾聲，不過股價無升跌，報
３０﹒９５元。太古（０００１９）漲０﹒９７％，報８３﹒２５元，盤中高見８３﹒８元，見
２０１６年９月以來高。
　　華潤水泥（０１３１３）發盈喜惟配股籌近４２億，半日急插逾１２％報９﹒０７元；申洲
（０２３１３）成功見「紅底」，盤中高見１００元創歷史新高，半日升３﹒４８％，報９９﹒
７元。
　　
＊教育股續有鑊氣，彩生活見近三年高＊

　　教育股繼續有鑊氣，新高教（０２００１）獲花旗首予「買入」，暫時急升１２﹒１６％，
報８﹒３元，創上市新高。同業楓業教育（０１３１７）漲２﹒７７％，報１４﹒８２元。
　　物管股亦有炒風，碧桂園（０２００７）分拆的碧桂園服務（０６０９８）將
於下周二（１９日）以介紹形式上市，彩生活（０１７７８）高見８﹒５８元創近三年高，上午
升８﹒０７％，報８﹒５７元。雅生活（０３３１９）漲３﹒５６％，報１５﹒７２元，盤中高
見１５﹒９８元破頂。

＊李偉傑：油氣管網合併傳聞不會是「空穴來風」＊

　　財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日召開的特金會，尚未可預見對股市有利好
的幫助，但是至少不穩定因素已消除，因此市場普遍持樂觀態度。另外，市場關注美國議息結果
，他認為，基本上加息是意料之內，更有增加加息次數的可能性，他預計，港股將維持在
３００００至３１５００點之間上落。
　　市傳中國擬合併三大油企油氣管網資產，李氏表示，「三桶油」的合併傳聞預計不會是空穴
來風，因為三家公司都有類似的做法。除了此次合併傳聞以外，國企亦有其他改革措施，故鼓勵
趁投資者可趁股價低買入，其中推薦中石油，可在２０天線（６﹒３７８元）買入。（ｆｆ、ｋ
ｚ）

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