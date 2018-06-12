《午市前瞻》美國加息次數或增，港股短線續維持區間上落

《經濟通通訊社１２日專訊》美股昨晚（１１日）中段造好，不過投資者觀望本周政經事項

，所以道指收市前升幅明顯收窄。而市場焦點落在今早舉行的美朝首腦峰會，以及美聯儲議息會

議。港股今早低開３３點報３１０２９點後，最多跌１１８點低見３０９４４點，其後在三桶油

領漲下，大市倒升８８點或０﹒２８％，午收報３１１５２點，半日主板成交４７２﹒１３億元

。

國指漲５６點或０﹒４７％，報１２２２８點，滬指升１４點或０﹒４６％，報３０６６點

。



＊匯控撥１５０億美元投資，申洲順利變紅底＊



匯控（００００５）擬投資１５０億美元推動業務，但暫時股價偏軟，微跌０﹒３９％，報

７６﹒６５元。騰訊（００７００）股價變動亦不大，半日收報４１９﹒２元。

萬洲（００２８８）昨遭瑞信唱淡急跌後，今日再挫３﹒６３％，報７﹒１７元，暫為半日

跌幅最大藍籌。不過消費蒙牛（０２３１９）續炒世界盃概念，升２﹒９６％報２９﹒６元。

據外電報道，作為石油管網改革計劃的一部分，中國正在推進將三大國有油氣公司的管道資

產合併為一家公司。中石化（００３８６）現升２﹒１６％，報７﹒５８元，中石油

（００８５７）漲０﹒６１％，報６﹒５９元。中海油（００８８３）上升１﹒９３％報

１３﹒７元。

市傳太古地產（０１９７２）出售太古城中心兩商廈之洽談已近尾聲，不過股價無升跌，報

３０﹒９５元。太古（０００１９）漲０﹒９７％，報８３﹒２５元，盤中高見８３﹒８元，見

２０１６年９月以來高。

華潤水泥（０１３１３）發盈喜惟配股籌近４２億，半日急插逾１２％報９﹒０７元；申洲

（０２３１３）成功見「紅底」，盤中高見１００元創歷史新高，半日升３﹒４８％，報９９﹒

７元。



＊教育股續有鑊氣，彩生活見近三年高＊



教育股繼續有鑊氣，新高教（０２００１）獲花旗首予「買入」，暫時急升１２﹒１６％，

報８﹒３元，創上市新高。同業楓業教育（０１３１７）漲２﹒７７％，報１４﹒８２元。

物管股亦有炒風，碧桂園（０２００７）分拆的碧桂園服務（０６０９８）將

於下周二（１９日）以介紹形式上市，彩生活（０１７７８）高見８﹒５８元創近三年高，上午

升８﹒０７％，報８﹒５７元。雅生活（０３３１９）漲３﹒５６％，報１５﹒７２元，盤中高

見１５﹒９８元破頂。



＊李偉傑：油氣管網合併傳聞不會是「空穴來風」＊



財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日召開的特金會，尚未可預見對股市有利好

的幫助，但是至少不穩定因素已消除，因此市場普遍持樂觀態度。另外，市場關注美國議息結果

，他認為，基本上加息是意料之內，更有增加加息次數的可能性，他預計，港股將維持在

３００００至３１５００點之間上落。

市傳中國擬合併三大油企油氣管網資產，李氏表示，「三桶油」的合併傳聞預計不會是空穴

來風，因為三家公司都有類似的做法。除了此次合併傳聞以外，國企亦有其他改革措施，故鼓勵

趁投資者可趁股價低買入，其中推薦中石油，可在２０天線（６﹒３７８元）買入。（ｆｆ、ｋ

ｚ）

