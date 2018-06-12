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12/06/2018 17:40

【北水炒Ｄ乜】北水創一個月高，買潤啤國壽吉利人保，沽建行騰訊

　　《經濟通通訊社１２日專訊》北水連續兩日流入港股，周二更錄２３﹒４８億元人民幣，為
５月８日以來最大的南下資金淨買盤；其中北水流入最多的個股為華潤啤酒（００２９１）、國
壽（０２６２８）、神華（０１０８８）、吉利（００１７５）、中國人民保險（０１３３９）
、兗煤（０１１７１）、楓葉教育（０１３１７）；沽盤最多為建行（００９３９）、騰訊
（００７００）。
　　港股主板成交８７７﹒３１億元，按日升１３﹒４％；港股通成交額１２７﹒８１億，佔大
市成交１４﹒５７％。
　　恆指全日收升３９﹒３６點或０﹒１３％，收報３１１０３﹒０６點。
　
＊北水買入個別內險股，國壽錄２億淨買盤＊

　　個別內險股有北水流入，國壽淨流入２﹒０１億，惟全日僅微升０﹒２２％；人保錄北水買
盤１﹒１６億，全日升１﹒５％。
　　內需股造好，華潤啤酒獲北水流入２﹒１７億，為周二最多北水流入的個股，華潤啤酒全日
急升６﹒９４％。
　　另外，北水又買入神華１﹒８４億，吉利１﹒５５億，流入兗煤１﹒０７億，買入楓葉教育
１﹒０３億，流入融創（０１９１８）逾９７０１萬。
　　沽盤方面，近日南下資金沽售建行騰訊的力度未減，周二北水沽建行２﹒３億，兩日合計淨
沽盤４﹒６９億；周二沽騰訊１﹒７８億，兩日計淨沽盤５﹒２億。（ｅｎ）

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