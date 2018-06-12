《美元走勢－羅明立》特金會順利風險胃納升，美元重上１１０日圓

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒４９ １１０﹒１２ １１０﹒２９

歐元╱美元 １﹒１７７５ １﹒１７４１ １﹒１７６９

英鎊╱美元 １﹒３３７１ １﹒３３４０ １﹒３３６３

美元╱瑞郎 ０﹒９８８３ ０﹒９８６３ ０﹒９８７１

美元╱港元 ７﹒８４６７ ７﹒８４４２ ７﹒８４５８



《美元走勢》在歐美央行公布議息結果前，市場最為關注今天舉行的「特金會」，執筆時美

朝兩國領導人首次會面已結束，特朗普稍後將舉行記者會交代成果，特朗普簡報時指會面順利並

指往後將有更多見面的安排。美朝關系若能進一步破冰將可刺激市場風險胃納，利好環球股市，

而特朗普的外交成績表亦將獲得加分，對未來國內外施政將有幫助。匯市則繼續近期的區間波動

，美國跟Ｇ７貿易夥伴關係仍然緊張，特別是美加之間就北美自由貿易談判的爭議互相實施報復

性關稅，令央行可能於７月加息的加元未能維持早前的反彈勢頭，跌回１﹒３０兌１美元，留意

美元在１﹒３１╱１﹒３２的阻力。



歐洲央行雖然可能在本周會議上公布一些收水細節，但歐元在１﹒１８以上仍然遇到阻力，

若預期跟結果出現較大差距的話，歐元可能要再考驗１﹒１７的支持。美朝領導人會面過程順利

刺激風險胃納，美元兌日圓重上１１０，後市可能再挑戰１１１﹒５０的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒１０ １０８﹒５０ １１０﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７９０ １﹒１６２０ １﹒１８４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

