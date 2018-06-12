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即市新聞

12/06/2018 16:48

《美元走勢－羅明立》特金會順利風險胃納升，美元重上１１０日圓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒４９　　　１１０﹒１２　　　１１０﹒２９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７７５　　　１﹒１７４１　　　１﹒１７６９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３７１　　　１﹒３３４０　　　１﹒３３６３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８３　　　０﹒９８６３　　　０﹒９８７１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６７　　　７﹒８４４２　　　７﹒８４５８

　　《美元走勢》在歐美央行公布議息結果前，市場最為關注今天舉行的「特金會」，執筆時美
朝兩國領導人首次會面已結束，特朗普稍後將舉行記者會交代成果，特朗普簡報時指會面順利並
指往後將有更多見面的安排。美朝關系若能進一步破冰將可刺激市場風險胃納，利好環球股市，
而特朗普的外交成績表亦將獲得加分，對未來國內外施政將有幫助。匯市則繼續近期的區間波動
，美國跟Ｇ７貿易夥伴關係仍然緊張，特別是美加之間就北美自由貿易談判的爭議互相實施報復
性關稅，令央行可能於７月加息的加元未能維持早前的反彈勢頭，跌回１﹒３０兌１美元，留意
美元在１﹒３１╱１﹒３２的阻力。
　
　　歐洲央行雖然可能在本周會議上公布一些收水細節，但歐元在１﹒１８以上仍然遇到阻力，
若預期跟結果出現較大差距的話，歐元可能要再考驗１﹒１７的支持。美朝領導人會面過程順利
刺激風險胃納，美元兌日圓重上１１０，後市可能再挑戰１１１﹒５０的阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒１０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１６２０　　　１﹒１８４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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