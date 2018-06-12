沙中線土瓜灣站，牆壁鋼筋遭削薄，港鐵認有工序未依圖則

港鐵沙中線工程再爆醜聞！土瓜灣站一幅牆壁原本有雙層鋼筋，有指被人疑以風煤燒焊削去

其中一層鋼筋。港鐵證實有工序未依圖則進行，但不影響安全。

土瓜灣站屬地底車站，共３層，地底第１層是車站大堂，對落兩層是屯馬線月台層。有報道

稱今次出事的是連接大堂至月台層之間、一幅在電動樓梯及樓梯通道旁的主力牆，據悉工程準備

進入車站裝修工序，但該通道的牆壁厚度不一，部分位置厚了２０至５０毫米不等。有人為了作

出補救，竟要求工人削薄牆壁，除了打爆及重鋪石屎牆，更用風煤燒焊形式，焊斷其中一層鋼筋

。議會陣線立法會議員毛孟靜透露，今年４月收到工人投訴事件，但消息稱該幅牆未必是主力牆

。

建造業紮鐵職工會主席侯太樂指，用風煤焊斷鋼筋屬罕見，工人一般不會這樣做。他解釋鋼

筋一旦遇火，會變得脆弱且喪失韌力，亦較易斷裂。他強調要參考圖則，若涉事牆壁屬非主力牆

，問題或許不大；但若該牆是主力牆，鋼筋即失效，或有極大安全隱憂。若要進行調查，他指要

打爆該石屎牆，才可得悉鋼筋有否被剪及燒過，但涉及巨額工程費。

港鐵發言人承認事件，指承建商三星新昌聯營已知會港鐵，涉事牆身未有依照已批准的圖則

進行；其後承建商稱施工不當，不影響牆身安全結構。港鐵稱非常關注事件，並已嚴正要求承建

商交代及糾正。承建商已同意交跟進及補救方案予港鐵公司審視，待方案獲批後，便會展開跟進

及修復工序。港鐵亦會就事件詳細調查，包括調查承建商整個建造及監督過程，亦涵蓋港鐵人員

的監督工作，一旦證實有任何違規情況，將會啟動紀律程序。《香港經濟日報》

