【香港政情】彭定康：對公安條例被用作政治目的感失望

《經濟通通訊社１２日專訊》本土民主前線前發言人梁天琦因觸犯《公安條例》下的暴動罪

被判囚６年。非政府組織「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｗａｔｃｈ（香港監察）」引述前港督彭定康

表示，對今次《公安條例》被用作政治用途對泛民主派和社運人士作「極端判決」，令他感失望

。

彭定康稱，他當年修訂《公安條例》是因為條文中部分定義含糊，易被濫用，也不符合聯合

國的人權標準。（ｃｌ）（ｚｚ）

