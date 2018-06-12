《經濟通通訊社１２日專訊》本土民主前線前發言人梁天琦因觸犯《公安條例》下的暴動罪
被判囚６年。非政府組織「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｗａｔｃｈ（香港監察）」引述前港督彭定康
表示，對今次《公安條例》被用作政治用途對泛民主派和社運人士作「極端判決」，令他感失望
。
彭定康稱，他當年修訂《公安條例》是因為條文中部分定義含糊，易被濫用，也不符合聯合
國的人權標準。（ｃｌ）（ｚｚ）
12/06/2018 10:49
【香港政情】彭定康：對公安條例被用作政治目的感失望
《經濟通通訊社１２日專訊》本土民主前線前發言人梁天琦因觸犯《公安條例》下的暴動罪
被判囚６年。非政府組織「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｗａｔｃｈ（香港監察）」引述前港督彭定康
表示，對今次《公安條例》被用作政治用途對泛民主派和社運人士作「極端判決」，令他感失望
。
彭定康稱，他當年修訂《公安條例》是因為條文中部分定義含糊，易被濫用，也不符合聯合
國的人權標準。（ｃｌ）（ｚｚ）
|國際動態12/06/2018
特金會今舉行 先單獨見面揭序幕
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】騰訊：令零售業更蓬勃 解決社會問題
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】楊德斌：政府將投入更多資源打造智慧城市
|中國故事11/06/2018
【北京特寫】「探秘」北京新機場線
|FOCUS11/06/2018
【FOCUS】「超級周」看點多 地獄天堂咫尺間
|興證快訊11/06/2018
美韓會談
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰