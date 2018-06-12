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12/06/2018 12:28

【港匯弱勢】港元一個月拆息升穿１﹒５厘，續創近十年高位

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港元拆息趨升，作為樓按參考利率的一個月拆息連升１１天，
今日漲至１﹒５３４２９厘，而三個月拆息亦五連升，進一步迫近２厘，見１﹒９９３２１厘，
兩者續創近十年新高。
　　財資巿場公會數字顯示，隔夜拆息持續走低，今日回落至０﹒５３７５厘。六個月拆息則升
至２﹒１０７８６厘，１２個月報２﹒４３２８６厘。港匯最新報７﹒８４６３。（ｃｌ）

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