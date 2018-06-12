【新股上市】報道指美團最快本月在港申上市，或１０月掛牌

《經濟通通訊社１２日專訊》據外電報道，內地生活資訊平台美團最早會於本月份在港提交

上市申請，集資６０億美元，是本港今年內第二間集資額達數十億美元的科技企業。

外電引述消息人士指，美團將會發售１０％股份，目標估值約６００億美元，在提交申請後

，最快會在１０月份上市，但暫時未確定會否同時以ＣＤＲ（中國存托憑證）方式上市。

騰訊（００７００）於美團持有超過１０％股權。（ｃｈ）

