【新股上市】江西銀行（１９１６）明招股，入場費約３３６３元

《經濟通通訊社１２日專訊》中國江西唯一一家城市商業銀行江西銀行（０１９１６）宣布

，按每股５﹒９４元至６﹒６６元。發售１１﹒７億股Ｈ股，集資規模約６９﹒５－７７﹒９億

元，按每手５００股計算，連手續費，入場費約３３６３﹒５６元。

江西銀行將自明日起至６月１９日中午招股，預計６月２６日主板掛牌。聯席保薦人為建銀

國際金融及中信里昂證券資本巿場。

發售股份中，約９２﹒５％股份（即１０﹒８億股）根據國際發售；剩餘約７﹒５％（即

８７７５萬股）則作香港公開發售。

若以６﹒３０元（即發售價範圍的中位價）發售，估計集資淨額約為７１﹒５７億元（倘超

額配股權未經行使）或約８２﹒４１億元（倘超額配股權獲全面行使），將用作強化銀行的資本

基礎，以支持集團的業務持續增長。當中包括拓展廣州和蘇州的業務、提升線上金融產品及服務

、推廣「大零售銀行」業務理念轉型及拓展投行及資產管理業務等。

江西銀行已引入Ｙａｎｇｏ Ｉｎｖｅａｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｒｏａｄ

Ｓｈｉｎｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｓｉｎｏｌｅｎｄｉｎｇ

Ｆｉｎｔｅｃｈ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ、中華金融控股有限公司及富通保險有限公

司作基石投資者。假設超額配股權未獲行使，而每股發售價為６﹒３元，則基石投資者將合共認

購６﹒１２億股Ｈ股，佔發售股份的５２﹒３１％。

該行淨利潤由２０１５年的７﹒７３億增至２０１７年的２９﹒１５億元人民幣，複合年增

長率為９４﹒２％。（ｋｔ）

