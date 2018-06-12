【夜期時段】即月期指最新報３１０３６點，跌６點，低水６７點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０４０點，跌２點，低水６３

點，最新報３１０３６點，跌６點，低水６７點，合約成交１０４９張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１４４點，跌２點，低水６２點，最新報

１２１３７點，跌９點，低水７０點，合約成交４６５張。（ｊｎ）

