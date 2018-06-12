《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０４０點，跌２點，低水６３
點，最新報３１０３６點，跌６點，低水６７點，合約成交１０４９張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１４４點，跌２點，低水６２點，最新報
１２１３７點，跌９點，低水７０點，合約成交４６５張。（ｊｎ）
12/06/2018 17:31
【夜期時段】即月期指最新報３１０３６點，跌６點，低水６７點
《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０４０點，跌２點，低水６３
點，最新報３１０３６點，跌６點，低水６７點，合約成交１０４９張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１４４點，跌２點，低水６２點，最新報
１２１３７點，跌９點，低水７０點，合約成交４６５張。（ｊｎ）
|生財有道12/06/2018
【獵獸大軍】6隻獨角獸基金料豪吸散戶，小心CDR收割國產「韭菜」
|FOCUS12/06/2018
【ＦＯＣＵＳ】「世紀握手」恩恩甚輕鬆 中國或淪輸家？
|生財有道12/06/2018
聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的P
|生財有道12/06/2018
【議息前瞻】沈慶洪：即使港息上調影響不大 下半年看好內需股
|國際動態12/06/2018
特金會今舉行 先單獨見面揭序幕
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】騰訊：令零售業更蓬勃 解決社會問題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰