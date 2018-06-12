《再戰明天》儲局明晨展開為期兩天決策會議，英公布房價及通脹率

《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局明晨展開為期兩天議息會議，明午，英國公布４月

房價指數、通脹率及零售物價指數。



＊聯儲局明晨展開為期兩天議息會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，銀行業網絡活動，主題為「工作的

未來－銀行業邁向靈活組織之路」。

明晨，美國聯邦儲備理事會（ＦＥＤ）的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩天的

利率政策會議（至１３日）。

明晨４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。

明早１０：００ａｍ，澳洲央行總裁洛威在Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ

Ｇｒｏｕｐ舉辦的活動上發表演說。

明午４：３０ｐｍ，瑞典央行研討會：演變中的按揭市場。

３：００ｐｍ，希臘財長察卡洛托斯（Ｅｕｃｌｉｄ Ｔｓａｋａｌｏｔｏｓ）與勞工部長

Ｅｆｆｉｅ Ａｃｈｔｓｉｏｇｌｏｕ在布魯塞爾一項會議中發表談話。



＊美國公布５月財政預算月報，英國公布４月房價指數＊



明日，南韓股市假期休市。

在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布５月財政預算月報，料由２１４３億美元財政盈

餘逆轉為１３９５億美元赤字。

明早８：３０ａｍ，澳洲公布６月Ｗｅｓｔｐａｃ消費者信心指數。

明午４：３０ｐｍ，英國公布４月房價指數。英國５月消費者物價指數月率料維持於

０﹒４％；年率料維持於２﹒４％；核心消費者物價指數年率料維持於２﹒１％。英國５月零售

物價指數月率料由０﹒５％降至０﹒４％；年率料維持於３﹒４％。



＊易鑫派業績＊



在本港，明日，易鑫集團（０２８５８）公布首季業績。

中國建材（０３３２３）在中國舉行股東周年大會。

香港交易所（００３８８）舉辦上市十八周年誌慶酒會。（ｈｏ）

