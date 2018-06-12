《經濟通通訊社１２日專訊》蓮和醫療（００９２８）發出盈警，截至今年３月３１日止年
度，虧損預期按年增加約１３０％至１６０％。
主要由於健康服務業務發展初期之營銷及推廣開支增加令銷售，以及分銷成本以及行政開支
增加；及分佔一家聯營公司之虧損（包括分佔無形資產攤銷約４５０萬元）增加，部分為集團健
康服務業務及借貸業務產生之毛利增加所抵銷。（ｊｙ）
12/06/2018 17:46
【企業盈警】蓮和醫療（９２８）料年度虧損按年增加最多１６０％
《經濟通通訊社１２日專訊》蓮和醫療（００９２８）發出盈警，截至今年３月３１日止年
度，虧損預期按年增加約１３０％至１６０％。
主要由於健康服務業務發展初期之營銷及推廣開支增加令銷售，以及分銷成本以及行政開支
增加；及分佔一家聯營公司之虧損（包括分佔無形資產攤銷約４５０萬元）增加，部分為集團健
康服務業務及借貸業務產生之毛利增加所抵銷。（ｊｙ）
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