《經濟通通訊社１２日專訊》漢國置業（００１６０）發出盈喜，預期截至今年３月３１日
止年度業績，與上年度相比將錄得超過四倍之公司擁有人淨溢利增長。有關溢利增長主要原因是
由於有關出售位於中國廣州之空置地盤之買賣協議已於去年９月完成而確認其收益。（ｊｙ）
12/06/2018 18:34
【企業盈喜】漢國置業（００１６０）料去年淨溢利錄逾四倍增長
《經濟通通訊社１２日專訊》漢國置業（００１６０）發出盈喜，預期截至今年３月３１日
止年度業績，與上年度相比將錄得超過四倍之公司擁有人淨溢利增長。有關溢利增長主要原因是
由於有關出售位於中國廣州之空置地盤之買賣協議已於去年９月完成而確認其收益。（ｊｙ）
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