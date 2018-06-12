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12/06/2018 18:42

【企業盈喜】建業實業（２１６）料去年錄得超過三倍淨溢利增長

　　《經濟通通訊社１２日專訊》建業實業（００２１６）預期截至今年３月３１日止年度之業
績，與上年度相比將錄得超過三倍之應佔本公司擁有人淨溢利增長。有關溢利增長主要原因是由
於本集團擁有６８﹒０９％權益之漢國置業（００１６０）於２０１７年９月有關出售位於中國
廣州之空置地盤之買賣協議已完成而確認之收益。（ｊｙ）

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