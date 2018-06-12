《小傳日記》兩狂峰會順利完成，等議息香江有點靜！

《小傳日記》全球缸友都睇實今朝（１２日）喺星洲，侵侵同金仔「兩狂」會面嘅歷史性一

刻，加上花旗國將舉行一連兩日嘅議息會議，喺香江時間星期四凌晨有結果，基本上孖屐已預咗

一定會加息，仲估計可能宣布增加加息次數添。觀望氣氛咁濃厚，道指噚晚（１１日）收市都只

係象徵式升５點，而香江魚缸今朝更加低開３３點後，最多唔見近１１９點至３０９４４添。

好彩，兩狂峰會順利完成，雙方簽署聯合聲明，北韓承諾致力實現朝鮮半島無核化。全球魚

缸一大不利因素消除。內需同醫藥佬合力撐住，魚缸最終都成功以３９點升幅完場，收報

３１１０３；國指則行前３４點報１２２０６，成交逾８７７億銀。



＊潤泥突抽水表現好愁緒，萬洲又再軟包尾無得怨＊



潤泥（０１３１３）噚日收市後雖然發盈喜，話六個月盈利會較舊年同期，錄到顯著嘅增加

，而今年頭五個月潤泥嘅水泥產品價格都有提升。可惜呢位水泥佬同時宣布先舊後新抽水，大拿

拿集資近４２億銀，埋單跌近１３巴仙，以全日最低位９銀收市，失守十天線（９﹒６５銀）同

埋廿天線（９﹒２５８銀），唉。

萬洲（００２８８）呢幾日嘅表現都幾慘情，噚日畀瑞信唱淡，嚇到急急腳跣低近６巴仙之

後，今日都仲要再跌近３巴仙，報７﹒２３銀，繼續係最差藍戰士，三連跌累挫逾一成。

至於缸友最關心嘅大象（００００５）舉行策略日過後表現平平，幾間大行都不約而同咁話

，大象嘅策略更新無咩新鮮感，腳軟近０﹒３巴仙收報７６﹒７５銀。



＊傳資產合併三桶油高興，中海油最威中石油跣低＊



據外電報道，阿爺為咗推動石油管網改革計劃，有意想將三大國有油氣公司，即係「三桶油

」嘅管道資產，合併做一間公司咁話喎，估值仲可能高達３０００至５０００億人仔。而佢哋所

屬嘅管道資產同埋員工都會剝離，轉移去依間新公司。

「三桶油」聽到呢個消息都好高興，今朝一開波就衝晒去前列位置，不過其後就唔夠內需佬

鬥，升幅都縮返些少。中海油（００８８３）今朝曾經升過４巴仙，最終埋單就踢高近２巴仙，

報１３﹒６６銀。街坊中石化（００３８６）就飛起逾１巴仙，報７﹒５３銀。

不過中石油（００８５７）嘅表現就唔及另外兩位街坊喇，埋單仲要倒跌０﹒３巴仙，收報

６﹒５３銀。



＊教育佬落鑊新華好快樂，花旗讚個好新高教彈高＊



教育佬又再炒過喇，最出位要數到新高教（０２００１）喇，呢條魚毛有花旗首次畀個「買

入」評級，同埋「他屐」１０﹒５銀，距離現價都仲有唔少水位，最勁彈高過１５巴仙，高見

８﹒５２銀破頂，埋單都仲升１３巴仙，報８﹒３９銀。

街坊表現都唔遜色，２１世紀教育（０１５９８）都彈起近１５巴仙，報２﹒１１銀創上市

新高，兼以全日最高位收市；澳洲成峰高教（０１７５２）衝前近１４巴仙，報０﹒８２銀；新

華教育（０２７７９）都跟住跳起近８巴仙，埋單報４﹒２９銀，勁呀！



＊世盃就開鑼安踏破頂囉，賣股傾唔掂節能好可憐＊



世界盃氣氛愈來愈熱，一班波鞋運動衫哥仔就精神爽利，成為魚缸搶手貨。步步高升衝咗上

去嘅有安踏（０２０２０），今日再應聲彈高升逾４巴仙，收市報４８﹒４０銀，曾高見

４８﹒８５銀，創上市新高；魚毛特步（０１３６８）連續飛起兩日之後，都跟住跳起逾４巴仙

，報５﹒９０銀，盤中仲高見５﹒９７銀，創七年半新高，差ＤＤ就創上市新高，勁！「體操王

子」李寧（０２３３１）今日跳起近４巴仙，報９﹒５０銀，都好犀利！

另一邊廂，節能元件（０８２３１）就大鑊啦，主席本來同人傾緊轉手自己Ｄ股份，賣走控

股權，點知依家話傾唔成，易主失敗，搞到節能元件要蒸發逾４１巴仙，得返０﹒２７５銀，係

最差表現魚毛，痛肉死喇。請請！



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