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即市新聞

12/06/2018 16:12

內需股跑出，惟港股全日僅升３９點收３１１０３，成交逾８７７億

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美股隔晚（１１日）中段造好，不過市場觀望美聯儲局議息會
議，道指收市前升幅明顯收窄。今日舉行的美朝首腦峰會為全球焦點，港股今早低開３３點報
３１０２９點，其後表現反覆，最多曾跌１１８點低見３０９４４點。石油股造好，加上教育股
顯著抽升，大市重拾升勢，曾升１７９點高見３１２４２點。最終全日上升３９點或０﹒１３％
。全日主板成交８７７﹒３１億元，按日升１３﹒４％。
　　國指漲３４點或０﹒２８％，報１２２０６點，滬指升２７點或０﹒８９％，報３０７９點


＊傳資產合併三桶油上揚，萬洲三連跌藍籌再包尾＊

　　華潤水泥（０１３１３）雖發盈喜，惟配股籌近４２億，拖累今日急瀉１２﹒７９％，報
９﹒００元，失守十天線（９﹒６６４元）及廿天線（９﹒２２２元）。
　　傳「三桶油」的管道資產將分拆並合併成新公司，帶動股價齊齊彈高。中石化
（００３８６）升１﹒４８％，報７﹒５３元；中海油（００８８３）升１﹒６４％，報
１３﹒６６元。不過，中石油（００８５７）的表現較疲弱，最終倒跌０﹒３１％，報６﹒５３
元。
　　萬洲國際（００２８８）再跌２﹒８２％，報７﹒２３元，盤中低見７﹒０６元，創１０個
月新低，再次墊底藍籌股，三日累跌１０﹒３０％。
　　節能元件（０８２３１）因主席終止售股計劃，今日急挫４１﹒４９％，報０﹒２７５元，
為跌幅最大個股。

＊石藥續強領漲藍籌國指，教育股落鑊睿見創新高＊

　　醫藥股方面，石藥集團（０１０９３）上升５﹒１２％，報２５﹒６５元，領漲藍籌及國指
成分股。同業白雲山（００８７４）升５﹒８７％，報４２﹒４０元，創上市新高；國藥控股
（０１０９９）則逆市下跌１﹒７１％，報３４﹒４０元，跌穿２０天線（３４﹒８９元），為
表現最差國指成份股。
　　教育股發力全線彈起，新高教（０２００１）升１３﹒３８％，報８﹒３９元，盤中高見
８﹒５２元破頂；２１世紀教育（０１５９８）升１４﹒６７％，報２﹒１１元；睿見教育
（０６０６８）升８﹒３０％，報７﹒４４元，盤中高見７﹒４７元創上市新高。
　　重磅股方面，港交所（００３８８）微跌０﹒２３％，報２６０﹒６０元；騰訊
（００７００）跌０﹒３８％，報４１７﹒４０元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒８３％，報
７１﹒８０元；匯控（００００５）跌０﹒２６％，報７６﹒７５元。（ａｌ、ｋｚ）

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