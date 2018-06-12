《股金豐采－涂國彬》美元資產重新受捧

《股金豐采》隨著美國相較歐日等國的經濟增長優勢進一步凸顯，美元資產再度吸引投資者

，而這些資金就是從之前被寄予厚望的歐洲和新興市場流出。



＊美國數據強勁＊



在去年，歐日經濟修復速度超預期，讓投資者憧憬其或提前進入收緊狀態，資金紛紛流入，

歐元在去年收穫４﹒１５％，美元則失去９﹒８７％。但從今年以來，歐日的經濟增長有所放緩

，加上政治局勢時不時的添亂，市場信心正在減弱。美匯指數實在今年年初還是相當弱，直到４

月下旬開始，動能明顯增強，升破不少阻力，更在五月尾突破９５水平，表現相當強。

美元資產在近期再度走強。由於對經濟前景的樂觀情緒回升，股市繼續受歡迎。納指率先走

出，並再創新高。之前調整的科技板塊反彈，重新吸金，提振市場氛圍。不過市場還是面對不少

不明朗因素。在中美貿易戰之後，特朗普還將苗頭指向自己的老鄰居和老盟友，且在最新的Ｇ７

會議上拒簽申明，全球貿易戰擔憂升溫。此外，周內，包括美聯儲?日央行和歐央行在內的主要

央行進行議息會議。所以面對不確定性，投資者想要避險，但又想享受加息好處，全球貨幣市場

基金受到追捧，近期的資金量達到歷史第二高。



＊新興市場壓力增＊



新興市場走資擔憂升。新興市場貨幣面對拋售，ＭＳＣＩ新興市場貨幣指數從４月開始已經

累積下跌了逾３％，各國都紛紛出招保住本國貨幣，但效果有限。ＭＳＣＩ新興市場股票指數從

１月高點已經下跌了逾一成，就連債市也面對沽壓。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

