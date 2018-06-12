【兩狂峰會】王毅：朝美領導人對話創造新的歷史，中方歡迎和支持

《經濟通通訊社１２日專訊》國務委員兼外交部長王毅在談到美朝峰會時表示，美國和朝鮮

相互對立甚至敵對多達半個世紀，今天兩國最高領導人能夠坐在一起進行平等對話，這本身就有

重大積極意義，本身就是在創造新的歷史，中方當然表示歡迎和支持，因為這恰恰是我們一直期

盼和努力的目標。

王毅表示，我們希望朝美領導人排除干擾，建立互信，克服困難，就推進和實現半島無核化

、推進並建立半島和平機制達成基本共識，邁出實質性步伐。王毅希望有關各方都能為此做出努

力，強調中方也將繼續發揮建設性作用。（ｂｉ）

